В жестоком убийстве инвалида в Петербурге подозревают участника СВО

Полиция Петербурга активно занимается поиском мужчины, который ранее был осужден на 9 лет за убийство и должен был отбывать наказание в колонии строгого режима, но был досрочно освобожден для участия в СВО. Он подозревается в убийстве и изнасиловании женщины-инвалида. Подробности узнала «Фонтанка».
«К убийству и изнасилованию женщины-инвалида из Красносельского района Петербурга может быть причастен 26-летний мужчина, который согласно последнему приговору должен находиться в колонии», — пишет «Фонтанка». По информации источников, мужчина был досрочно освобожден для участия в специальной военной операции.
Согласно данным, в квартире на 2-й Комсомольской улице было найдено тело 43-летней женщины-инвалида с признаками жестокого обращения. На теле жертвы обнаружены следы укусов и другие повреждения, в том числе половых органов. Следствие в настоящий момент ожидает результатов вскрытия, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.
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