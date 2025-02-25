Жителей сотен пермских домов возмутили счета за тепло

В Пермском крае жители получили завышенные в два раза счета за отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты управляющей компании невнимательно изучили документы по тарифам
Специалисты управляющей компании невнимательно изучили документы по тарифам Фото:

В Ильинском районе Пермского края жителям выставили ошибочные счета за отопление. Жильцы почти 500 домов получили квитанции с завышенными суммами. Надбавка в квитанциях составляла от 800 рублей до 2000 тысяч.

«К нам обратилось 18 человек. Также мы получили письма, подписанные жильцами. Людей возмутили цифры в платежках за октябрь 2024 года. Тогда и холода еще не наступили. Плательщики не понимают, почему так резко, почти в два раза выросла плата», — рассказал прокурор Ильинского района Равиль Шартдинов «Российской газете».

Еще до похода в прокуратуру, жильцы пытались выяснить причину резкого роста цен у своей управляющей компании. Однако, по их словам, внятного ответа не последовало. Представители УК лишь сослались на законодательство.

После проверки надзорным ведомством с привлечением консультантов из регионального минтарифов и краевой ИГЖН выяснилось, что коммунальщики были неправы. Прокурор вынес УК представление, с требованием устранить нарушения и вернуть деньги жителям.

В январе коммунальщики сделали перерасчет. Несмотря на тот факт, что сотрудники УК не умышленно пытались обсчитать потребителей, а просто невнимательно изучили документы по тарифам, прокурор принял решение наказать УК по статье 14.7 КоАП РФ (обман потребителей).

Если краевой Роспотребнадзор, куда направлен протокол, выявит в действиях УК нарушения законодательства, коммунальщикам грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

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В Ильинском районе Пермского края жителям выставили ошибочные счета за отопление. Жильцы почти 500 домов получили квитанции с завышенными суммами. Надбавка в квитанциях составляла от 800 рублей до 2000 тысяч. «К нам обратилось 18 человек. Также мы получили письма, подписанные жильцами. Людей возмутили цифры в платежках за октябрь 2024 года. Тогда и холода еще не наступили. Плательщики не понимают, почему так резко, почти в два раза выросла плата», — рассказал прокурор Ильинского района Равиль Шартдинов «Российской газете». Еще до похода в прокуратуру, жильцы пытались выяснить причину резкого роста цен у своей управляющей компании. Однако, по их словам, внятного ответа не последовало. Представители УК лишь сослались на законодательство. После проверки надзорным ведомством с привлечением консультантов из регионального минтарифов и краевой ИГЖН выяснилось, что коммунальщики были неправы. Прокурор вынес УК представление, с требованием устранить нарушения и вернуть деньги жителям. В январе коммунальщики сделали перерасчет. Несмотря на тот факт, что сотрудники УК не умышленно пытались обсчитать потребителей, а просто невнимательно изучили документы по тарифам, прокурор принял решение наказать УК по статье 14.7 КоАП РФ (обман потребителей). Если краевой Роспотребнадзор, куда направлен протокол, выявит в действиях УК нарушения законодательства, коммунальщикам грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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