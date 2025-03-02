В Роскачестве предупредили о новом способе интернет-мошенничества с помощью электронной почты

Мошенники используют функцию отписки в электронных письмах для фишинга. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, злоумышленники, придумали новые схемы, чтобы ввести пользователей в заблуждение и заставить их перейти на опасные сайты.
«При получении многих почтовых рассылок в письме есть опция „отписаться“. Как правило, чтобы перестать получать сообщения, необходимо перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, но в некоторых случаях может вести на фишинговый ресурс», — заявил Кузьменко «Ленте.ру». Он также отметил, что даже стандартные кнопки «отписаться» могут быть подделаны, это делает их потенциально опасными.
Кузьменко добавил, что почтовые сервисы постоянно работают над улучшением систем безопасности, включая сканирование вложений и фильтрацию ссылок. Однако, несмотря на все усилия, полностью исключить риск подвергнуться атаке мошенников невозможно.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил о росте угроз заражения смартфонов вирусами, выделив пять самых опасных. По его словам, один из самых распространенных способов их распространения — отправка ссылок через SMS, мессенджеры или электронную почту.
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