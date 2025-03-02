Россиянам назвали пять самых опасных вирусов для смартфона

Зафиксирован рост угроз заражения смартфонов вирусами, среди которых выделяются наиболее опасные: Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, киберпреступники становятся все изощреннее в методах распространения вредоносных программ.
«Смартфоны становятся все более привлекательными целями для киберпреступников, создающих сложные и опасные вирусы. Один из самых распространенных способов их распространения — отправка ссылок через SMS, мессенджеры или электронную почту», — заявил Немкин. Его слова передает РИА «Новости».
Дополнительно депутат обратил внимание на распространение вирусов через неофициальные магазины приложений и зараженные рекламные баннеры. Немкин подчеркнул, что такие методы позволяют мошенникам маскировать вредоносное программное обеспечение (ПО ) под легитимные приложения или обновления, тем самым увеличивая шансы на заражение устройств. В качестве защиты от таких угроз он рекомендовал устанавливать приложения только из проверенных источников и использовать надежные антивирусные решения.
Среди самых опасных вирусов, по словам эксперта, выделяются: Triada (сложный троян для Android, который проникает в системные процессы устройства, получает полный контроль и крадет конфиденциальные данные), Shedun (маскируется под популярные приложения и показывает навязчивую рекламу, загружая другое вредоносное ПО без согласия пользователя). Немкин отметил также вирусы Mazar, Marcher, Faketoken.
Депутат пояснил, что вредоносная программа Mazar распространяется через SMS-ссылки, что позволяет злоумышленникам получать контроль над устройством и похищать личные данные, а Marcher является банковским трояном, что подменяет страницы банковских приложений для кражи данных карт. Faketoken же, по словам Немкина, требует права администратора, блокирует экран, шифрует файлы и требует выкуп за разблокировку.
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