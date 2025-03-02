02 марта 2025

В Екатеринбурге школьница потеряла все семейные сбережения после двух звонков

В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам почти полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка поверила мошеннику, который представился сотрудником школы
Девочка поверила мошеннику, который представился сотрудником школы Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя школьница перевела порядка 500 тысяч рублей, отложенные родителями, телефонным мошенникам после двух звонков. Девочка попалась на уловку, когда звонивший представился сотрудником школы, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Неизвестный сообщил, что работает в образовательной организации. Ребенка убедили, что в данный момент проводится редактирование электронных дневников школ города. Для подтверждения ее учетной записи необходимо назвать код из СМС», — пояснили в ведомстве. Девочка продиктовала код, а затем с ней связались по другому номеру.

Тогда ей сообщили, что первый звонивший был мошенником, и якобы теперь злоумышленники получили доступ к ее «Госуслугам» и аккаунту матери, а также оформили на них кредит и перевели деньги запрещенным организациям. Позже с перепуганной школьницей связались через СМС, потребовав перевести полмиллиона. «По факту хищения возбуждено уголовное дело», — отметили в полиции.

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В Екатеринбурге 14-летняя школьница перевела порядка 500 тысяч рублей, отложенные родителями, телефонным мошенникам после двух звонков. Девочка попалась на уловку, когда звонивший представился сотрудником школы, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Неизвестный сообщил, что работает в образовательной организации. Ребенка убедили, что в данный момент проводится редактирование электронных дневников школ города. Для подтверждения ее учетной записи необходимо назвать код из СМС», — пояснили в ведомстве. Девочка продиктовала код, а затем с ней связались по другому номеру. Тогда ей сообщили, что первый звонивший был мошенником, и якобы теперь злоумышленники получили доступ к ее «Госуслугам» и аккаунту матери, а также оформили на них кредит и перевели деньги запрещенным организациям. Позже с перепуганной школьницей связались через СМС, потребовав перевести полмиллиона. «По факту хищения возбуждено уголовное дело», — отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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