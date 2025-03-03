Жители ХМАО скупают особые букеты перед 8 марта
В Югре спрос на композиции из сладостей вырос в четыре раза накануне женского праздника. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«За последний месяц количество покупок и предзаказов клубники в шоколаде и сладких букетов выросло в 3 раза и в 4 раза соответственно по сравнению с январем», — рассказал URA.RU руководитель бизнес-направления Lifestyle сервиса Никита Шашкевич. Съедобные букеты собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет.
Не менее популярны наборы из сыра, морепродуктов и колбасных изделий. Также жители ХМАО в преддверии 8 марта стали чаще заказывать обычные цветы, продажи композиций за последний месяц выросли на 40% в сравнении с январем 2025 года. А растения в горшке становятся популярной альтернативой срезанным цветам — их в феврале выбирали на 23% чаще, чем месяцем ранее.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) 23 февраля на двух заправках необычно поздравили бойцов СВО. В День защитника Отчества каждому предложили в подарок 10 литров бензина.
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