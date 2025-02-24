В ХМАО участникам СВО дарили бензин на АЗС на 23 февраля. Фото

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В ХМАО бойцам СВО на 23 февраля дарили бензин
В ХМАО бойцам СВО на 23 февраля дарили бензин Фото:

В Нижневартовске на двух заправках необычно поздравили бойцов СВО. В День защитника Отчества каждому предложили в подарок 10 литров бензина.

«23 февраля в День Защитников Отчества наша благодарность участникам СВО — 10 литров бесплатно. Спасибо Вам за Ваше Мужество и Отвагу!», — гласили объявления на двух старейших нижневартовских заправках.

Как рассказала совладелица бизнеса, это не рекламная акция, а дань уважения военным. Воспользовались подарком не все бойцы и ветераны, кто приехал заправляться 23 февраля.

«Заправилось вчера порядка 20 бойцов. Сделала это не для пиара, наш коллектив постоянно помогает ребятам. Дело не в подарке, это наш способ выразить защитникам благодарность и напомнить тем, кто в тылу — ребятам важна не только гуманитарная помощь, а само понимание того, что их помнят и ждут», — рассказала URA.RU совладелица АЗС Лариса Назарова.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Югры Руслан Кухарук в День защитников Отечества поздравил земляков с важной датой. Он назвал этот день праздником мужества и чести, а поддержка бойцов СВО для региона стала важным приоритетом.

10 литров бензина в подарок бойцам СВО в Нижневартовске
10 литров бензина в подарок бойцам СВО в Нижневартовске
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В Нижневартовске на двух заправках необычно поздравили бойцов СВО. В День защитника Отчества каждому предложили в подарок 10 литров бензина. «23 февраля в День Защитников Отчества наша благодарность участникам СВО — 10 литров бесплатно. Спасибо Вам за Ваше Мужество и Отвагу!», — гласили объявления на двух старейших нижневартовских заправках. Как рассказала совладелица бизнеса, это не рекламная акция, а дань уважения военным. Воспользовались подарком не все бойцы и ветераны, кто приехал заправляться 23 февраля. «Заправилось вчера порядка 20 бойцов. Сделала это не для пиара, наш коллектив постоянно помогает ребятам. Дело не в подарке, это наш способ выразить защитникам благодарность и напомнить тем, кто в тылу — ребятам важна не только гуманитарная помощь, а само понимание того, что их помнят и ждут», — рассказала URA.RU совладелица АЗС Лариса Назарова. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Югры Руслан Кухарук в День защитников Отечества поздравил земляков с важной датой. Он назвал этот день праздником мужества и чести, а поддержка бойцов СВО для региона стала важным приоритетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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