В Нижневартовске на двух заправках необычно поздравили бойцов СВО. В День защитника Отчества каждому предложили в подарок 10 литров бензина.
«23 февраля в День Защитников Отчества наша благодарность участникам СВО — 10 литров бесплатно. Спасибо Вам за Ваше Мужество и Отвагу!», — гласили объявления на двух старейших нижневартовских заправках.
Как рассказала совладелица бизнеса, это не рекламная акция, а дань уважения военным. Воспользовались подарком не все бойцы и ветераны, кто приехал заправляться 23 февраля.
«Заправилось вчера порядка 20 бойцов. Сделала это не для пиара, наш коллектив постоянно помогает ребятам. Дело не в подарке, это наш способ выразить защитникам благодарность и напомнить тем, кто в тылу — ребятам важна не только гуманитарная помощь, а само понимание того, что их помнят и ждут», — рассказала URA.RU совладелица АЗС Лариса Назарова.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Югры Руслан Кухарук в День защитников Отечества поздравил земляков с важной датой. Он назвал этот день праздником мужества и чести, а поддержка бойцов СВО для региона стала важным приоритетом.
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