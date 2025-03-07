Минсельхоз обратился к Путину с тревожными новостями о ценах на пшеницу

Министерство сельского хозяйства России уведомило президента страны Владимира Путина о потенциальном повышении цен на пшеницу мукомольного качества. Причиной такого повышения стало снижение производства данного вида зерна в РФ, что может привести к превышению установленных максимальных ценовых порогов. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«Стоимость зерна может оказаться выше предельных уровней максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тысяч рублей за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тысяч рублей за четвертый класс», — говорится в письме Оксаны Лут на имя Владимира Путина. Информацию передает «Коммерсант».
Отмечается, что увеличение стоимости пшеницы непосредственно скажется на ценах на хлеб, так как доля муки в себестоимости этого продукта составляет от 18 до 25%. Так, за последний месяц уже два крупных производителя хлеба, БКХ «Коломенский» и «Каравай», повысили цены на свою продукцию для торговых сетей. К началу февраля 2025 года цена на пшеницу третьего класса в России достигла 14,3 тысяч рублей за тонну, что на 0,6% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,3% больше, чем годом ранее. Цена пшеницы четвертого класса за тот же период показала рост на 1,9% за месяц и на 20% на годовом уровне, составив 13,8 тысяч рублей за тонну.
По информации, предоставленной пресс-службой Министерства сельского хозяйства URA.RU, в 2024 году в России зафиксирован один из лучших урожаев зерна в истории страны. Объемы валового сбора зерновых культур, включая продовольственную пшеницу, оказались достаточными для удовлетворения запросов отечественных переработчиков с значительным запасом. Отмечается также стабильность отпускных цен на пшеницу третьего класса, которые по состоянию на 5 марта текущего года составляют в среднем 14,7 тысяч рублей за тонну. Это значение остается ниже установленных государством предельных цен.
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