06 марта 2025

Возле Центрального автовокзала Перми закрыли киоски с опасной шаурмой

Роспотребнадзор: два кафе у автовокзала Перми закрыты из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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В заведениях не было туалетов для сотрудников и посетителей
В заведениях не было туалетов для сотрудников и посетителей Фото:

В Перми прокуратура совместно с краевым Роспотребнадзором опечатала еще два киоска по продаже фастфуда. «Шаурмичка» и «Кафе-бар» находятся вблизи автовокзала на улице Революции, 66. Там обнаружили нарушения санитарных норм, представляющие опасность для жизни и здоровья пермяков.

«Например, продукция не имела необходимой маркировки и документов. Регулярный контроль качества не проводился. Приготовление блюд и напитков осуществлялось без технологических карт. Не было туалетов для сотрудников и посетителей. Кроме того, системы подачи и отвода воды не работали», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. 

Суд признал владельца и компанию, занимающихся предоставлением услуг питания, виновными по статье 6.6 КоАП РФ. Точки закрыли на 45 дней.

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В Перми прокуратура совместно с краевым Роспотребнадзором опечатала еще два киоска по продаже фастфуда. «Шаурмичка» и «Кафе-бар» находятся вблизи автовокзала на улице Революции, 66. Там обнаружили нарушения санитарных норм, представляющие опасность для жизни и здоровья пермяков. «Например, продукция не имела необходимой маркировки и документов. Регулярный контроль качества не проводился. Приготовление блюд и напитков осуществлялось без технологических карт. Не было туалетов для сотрудников и посетителей. Кроме того, системы подачи и отвода воды не работали», — сообщает ведомство на своем официальном сайте.  Суд признал владельца и компанию, занимающихся предоставлением услуг питания, виновными по статье 6.6 КоАП РФ. Точки закрыли на 45 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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