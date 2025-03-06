Возле Центрального автовокзала Перми закрыли киоски с опасной шаурмой

В Перми прокуратура совместно с краевым Роспотребнадзором опечатала еще два киоска по продаже фастфуда. «Шаурмичка» и «Кафе-бар» находятся вблизи автовокзала на улице Революции, 66. Там обнаружили нарушения санитарных норм, представляющие опасность для жизни и здоровья пермяков.
«Например, продукция не имела необходимой маркировки и документов. Регулярный контроль качества не проводился. Приготовление блюд и напитков осуществлялось без технологических карт. Не было туалетов для сотрудников и посетителей. Кроме того, системы подачи и отвода воды не работали», — сообщает ведомство на своем официальном сайте.
Суд признал владельца и компанию, занимающихся предоставлением услуг питания, виновными по статье 6.6 КоАП РФ. Точки закрыли на 45 дней.
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