Bloomberg: США смягчат риторику против России и не будут упоминать санкции

США стремятся смягчить формулировки по России в итоговом коммюнике глав МИД стран G7, которое состоится на следующей неделе в Канаде. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Также Вашингтон предлагает исключить упоминание санкций в отношении России из текста коммюнике.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций и тарифов против России в рамках решения украинского кризиса. Об этом заявил ранее руководитель Национального экономического совета США Кевин Хассетт.
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