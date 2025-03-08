08 марта 2025

Bloomberg: США смягчат риторику против России и не будут упоминать санкции

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США не хотят упоминать санкции в новом коммюнике
США не хотят упоминать санкции в новом коммюнике Фото:

США стремятся смягчить формулировки по России в итоговом коммюнике глав МИД стран G7, которое состоится на следующей неделе в Канаде. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Также Вашингтон предлагает исключить упоминание санкций в отношении России из текста коммюнике.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций и тарифов против России в рамках решения украинского кризиса. Об этом заявил ранее руководитель Национального экономического совета США Кевин Хассетт.

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США стремятся смягчить формулировки по России в итоговом коммюнике глав МИД стран G7, которое состоится на следующей неделе в Канаде. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Также Вашингтон предлагает исключить упоминание санкций в отношении России из текста коммюнике. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций и тарифов против России в рамках решения украинского кризиса. Об этом заявил ранее руководитель Национального экономического совета США Кевин Хассетт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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