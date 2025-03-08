Трамп пригрозил России санкциями: каковы новые ультиматумы и как на это ответила РФ

Президент США Дональд Трамп неожиданно начал угрожать России дополнительными санкциями, чтобы быстрее урегулировать ситуацию на Украине. Он также призвал обе стороны конфликта как можно скорее сесть за стол переговоров. В России заявили, что Трамп использует манипуляции и подобный жесткий подход характерен для него. В чем заключаются угрозы Дональда Трампа для России, и как на это отреагировали в Москве и Вашингтоне — в материале URA.RU.
Угрозы новыми ограничениям от Трампа
Американский лидер призвал Москву и Киев как можно быстрее приступить к переговорам, пока не стало слишком поздно. Для ускорения этого процесса он пригрозил российской стороне новыми санкциями.
"Я серьезно рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и окончательном урегулировании мира", — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Позднее в Белом доме президент США выразил более дружественную позицию по отношению к Москве. По его словам, ему сложнее общаться с Украиной, чем с Россией. В связи с этим, чтобы достичь мира в конфликте, будет лучше договариваться с РФ. При этом директор Национального экономического совета Штатов Кевин Хассетт заявил, что для введения новых антироссийских санкций есть много возможностей. Однако в Вашингтоне предпочтут посмотреть, как сложится ситуация в дальнейшем, пишет Financial Times.
Реакция РФ на угрозы США
Жесткий подход характерен для Трампа
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла сообщил, что американский президент решил подстегнуть начало мирного процесса на Украине, однако выбрал для этого неудачные методы — новые санкции. Это было ожидаемо. В ответ на подобное, по словам политолога, у РФ есть куда более веский аргумент — успехи на поле боя. Мир является приоритетом, а идеальным способом его достижения были бы переговоры. Однако важно обладать и другими убедительными аргументами, отметил Джаралла.
Эксперт также добавил, что подобный жесткий подход характерен для Трампа. Американский глава не углубляется в детали, его интересует конечный результат, и он готов использовать любые средства для его достижения. Кроме того, Владимир Джаралла подчеркнул, что, в отличие от представителей киевского режима, Россия проявляет большую дипломатичность и заявляет о стремлении не к временному перемирию, а к устойчивому миру, при этом защищая свои интересы, передает РИА Новости.
Президент США использует манипуляции
Трамп в своем заявлении о санкциях использовал классические манипуляции, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале. Так, после череды «пряников» лидер Штатов решил достать «кнут» против России. По словам эксперта, в ближайшее время подобных манипуляций станет много.
Трамп «вежливо пригрозил санкциями»
Журналистка Ольга Скабеева написала в telegram-канале, что Дональд Трамп вежливо угрожает РФ новыми ограничениями за то, что страна побеждает украинскую армию на поле боя. Вывод о вежливости она сделала, исходя из того, что в начале своего поста Трамп жестко отзывался о ситуации в конфликте, а в конце — начал призывать к переговорам и благодарить.
Реакция США на действия своего президента
«Надавил на Россию»
Издание The Hill написало, что «Трамп наконец-то немного надавил на Россию». Также в материале отмечается, что заявление американского лидера о санкциях прозвучало за несколько дней до запланированных переговоров представителей администрации США с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии. В ходе встречи они будут обсуждать меры по урегулированию конфликта.
Ранее Дональд Трамп уже провел переговоры с президентом Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, проявив при этом особую критичность в адрес первого. После этого Штаты приостановили поставки военной помощи и разведданных Киеву. Однако республиканские законодатели призывают президента США отменить решение о временной остановке поддержки, указывая на то, что продолжительное отсутствие помощи может серьезно ослабить боевые возможности и переговорные позиции Украины.
Санкции ждет крах
Американские угрозы о введении новых санкций против Российской Федерации с целью ускорения прекращения боевых действий на Украине не оказывают воздействия на Москву. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X. По его словам, Россия полностью подготовлена к любым рестрикциям со стороны США и продолжит реализацию своих задач в рамках специальной военной операции до достижения поставленных целей.
«Я убежден, что Россия предприняла все необходимые меры для минимизации возможных последствий санкций, и это даст ей возможность продолжать достигать целей своей специальной военной операции с успехом», — подчеркнул Риттер.
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