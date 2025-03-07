В США заявили, что у Трампа есть много идей по санкциям против России

Президент США Дональда Трампа рассматривает введение целого ряда новых санкций и пошлин против России для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил директор американского Национального экономического совета Кевин Хассетт.
«О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — сказал Кевин Хассетт в беседе с телеканалом Fox News. Он подчеркнул, что Трамп готов использовать различные экономические меры для того, чтобы усадить всех участников украинского конфликта за стол переговоров. При этом США могут использовать как пряник, так и кнут.
Ранее американский президент заявил о возможности введения масштабных банковских санкций и других ограничительных мер против России. По его словам, это решение связано с тем, что российская армия «разносит» украинскую на поле боя.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона готова к прекращению огня и началу переговоров в любое время. В июне 2024 года он выступил с инициативами по урегулированию конфликта — Россия незамедлительно прекращает огонь, а Украина выводит свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказывается от стремления вступить в НАТО. Однако в Киеве навстречу не пошли. Дополнительно, на Украине официально принят закон о запрете любых переговоров с российской стороной.
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