В екатеринбургском аэропорту Кольцово 11 марта задерживают четыре рейса в Москву, которую атаковали 65 дронов Вооруженных сил Украины. Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево, рассказали в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — следует из сообщения.
Рейсы «Уральских авиалиний» U6-264 и U6-272 перенесли с 06:50 до 11:00 и с 09:30 до 11:10 соответственно. Два рейса «Аэрофлота» SU-1407 и SU-1417 задержали с 08:30 до 11:00 и с 07:00 до 17:00.
В результате атаки украинских беспилотников в Москве зафиксированы поверхностные повреждения одного из домов. По словам мэра города Сергея Собянина, повреждения коснулись кровли здания, расположенного на Домодедовской улице. На месте происшествия уже работают специализированные службы.
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