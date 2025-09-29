В Нижнем Тагиле 21 сентября во время соревнований по футболу 16-летние подростки из команд «Уралец ТС-С» (местный клуб) и «Торпедо» (Миасс) устроили массовую потасовку после свистка судьи. Пострадавшему игроку ударом кулака сломали челюсть, рассказал один из родителей парня.
«После игры между ребятами вспыхнула потасовка. Но когда вроде бы все успокоились, один из запасных игроков тагильской команды подошел сзади к футболисту „Торпедо“ и подло, исподтишка нанес ему сокрушительный удар кулаком в челюсть. Результат этого одного удара — открытый перелом нижней челюсти со смещением», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника.
Пострадавшего госпитализировали. По словам законного представителя, раздробленную кость челюсти медики «собирали по частям». Подростку предстоит реабилитация, которая займет не один месяц.
От второй стороны конфликта выступил один из его участников. Он пояснил, что пострадавший изначально сам начал распускать руки и якобы ударил мальчика, который бегал за улетевшими мячами. «Потерпевшему показалось, что тот медленно за мячами бегает. Проиграли они этот матч. Вот после игры и решил потерпевший выяснить проблему — отошел он поговорить с молодым помощником и без разговоров начал бить в грудь и голову», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!