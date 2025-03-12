Синоптики раскрыли, затопит ли пермский арт-объект «Счастье не за горами» в 2025 году

Весной 2025 года возможно затопление набережной в Перми, хотя текущие прогнозы оценивают вероятность данного события менее чем в 50%. Половодье в Пермском крае ожидается около нормы, однако существует риск превышения уровня воды в Камском водохранилище, что не наблюдалось с 2020 года. Об этом сообщает сайт ГИС-центра ПГНИУ.
«Затопление набережной в Перми возможно. Половодье вероятно будет иметь несколько пиков, высота которых будет сильно зависеть от количества выпадающих осадков в апреле-мае», — сообщается на сайте.
Отмечается, что потенциально в зону затопления могут попасть такие населенные пункты, как Александровск и Яйва (Александровский округ), а также село Тюлькино (Соликамский округ). Точные прогнозы будут зависеть от динамики снеготаяния и осадков в конце апреля и мае.
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