Синоптики раскрыли, затопит ли пермский арт-объект «Счастье не за горами» в 2025 году

12 марта 2025

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ГИС-центр ПГНИУ: затопление набережной в Перми в 2025 году возможно
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Вероятность затопления набережной составляет менее 50%
Вероятность затопления набережной составляет менее 50% Фото:

Весной 2025 года возможно затопление набережной в Перми, хотя текущие прогнозы оценивают вероятность данного события менее чем в 50%. Половодье в Пермском крае ожидается около нормы, однако существует риск превышения уровня воды в Камском водохранилище, что не наблюдалось с 2020 года. Об этом сообщает сайт ГИС-центра ПГНИУ.

«Затопление набережной в Перми возможно. Половодье вероятно будет иметь несколько пиков, высота которых будет сильно зависеть от количества выпадающих осадков в апреле-мае», — сообщается на сайте.

Отмечается, что потенциально в зону затопления могут попасть такие населенные пункты, как Александровск и Яйва (Александровский округ), а также село Тюлькино (Соликамский округ). Точные прогнозы будут зависеть от динамики снеготаяния и осадков в конце апреля и мае.

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Весной 2025 года возможно затопление набережной в Перми, хотя текущие прогнозы оценивают вероятность данного события менее чем в 50%. Половодье в Пермском крае ожидается около нормы, однако существует риск превышения уровня воды в Камском водохранилище, что не наблюдалось с 2020 года. Об этом сообщает сайт ГИС-центра ПГНИУ. «Затопление набережной в Перми возможно. Половодье вероятно будет иметь несколько пиков, высота которых будет сильно зависеть от количества выпадающих осадков в апреле-мае», — сообщается на сайте. Отмечается, что потенциально в зону затопления могут попасть такие населенные пункты, как Александровск и Яйва (Александровский округ), а также село Тюлькино (Соликамский округ). Точные прогнозы будут зависеть от динамики снеготаяния и осадков в конце апреля и мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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