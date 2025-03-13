В крупном ТЦ Екатеринбурга ночью устроят вечеринку за закрытыми дверями

В Екатеринбурге в ТРЦ «Мега» проведут ночной забег и вечеринку с DJ Abobus

13 марта 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

На вечеринку нужно попасть до 23:00, затем двери закроют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцев ждет насыщенная программа в выходные: концерты комика Андрея Бебуришвили и группы «Восточный округ», состязание чирлидеров, ночной забег с диджей-сетами, закрытие Недели моды и многое другое. Подборка мероприятий, которые достойны записи в планере, — в афише URA.RU. 15 марта Выступление Андрея Бебуришвили Стендап-комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» устроит вечер отменного юмора в ККТ «Космос». Те, кто не смог попасть на концерт три месяца назад, смогут это сделать в ближайшую субботу в 19:00. Билеты стоят от 2500 рублей. 18+ Концерт «Восточного округа» Еще одно шоу, но уже в честь 20-летия рэп-коллектива, пройдет в клубе «Фабрика». Начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей. 16+ Анастасия Стоцкая сыграет главную роль в мюзикле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мюзикл «Кабаре» Во Дворце молодежи покажут легендарную постановку о певице Салли Боулз и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего обороты фашизма. В роли Салли — певица Анастасия Стоцкая, вместе с ней на сцену выйдут Александр Казьмин, Елена Чарквиани, Сергей Шустицкий и другие. Билетов мало, но некоторые места еще остались, цена — от 4500 рублей, начало в 19:00. 18+ Ночной забег по ТЦ и выступление DJ Abobus MEGA NIGHT RUN ждет спортсменов на состязание, которое пройдет в коридорах торгового центра «Мега». Бегуны должны преодолеть 3000 или 6000 метров, а после ждет неоновая вечеринка и выступление недавно прославившегося незрячего DJ Abobus. Участие обойдется в 4000 рублей, для болелщиков вход бесплатный. Поддержать участников придут также именитые спортсмены, например, Олеся Красномовец — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Старт мероприятия в 23:00, диджей-сеты и световое шоу — в 1:15. После одиннадцати вечера внутрь пускать не будут. 18+ Вечеринка «Вечно молодой» Тусовка намечена в концерт-холле «Свобода». Мировые хиты и русская классика для любителей потанцевать прозвучат в 23:00. Билеты — от 500 рублей. 18+ Традиционно вечеринки пройдут с субботы на воскресенье Фото: Размик Закарян © URA.RU Tinder party Вечеринка, где можно найти свою любовь или завести друзей, пройдет в клубе «Нирвана». Организаторы обещают классную музыку, бесплатные бонусные напитки и развлекательные зоны. Девушек пропустят бесплатно, вход для парней — от 349 рублей, начало в 23:00. 18+ Фестиваль чир-спорта С пятницы по воскресенье в Атриуме ТРЦ Veer Mall чирлидеры будут показывать свои номера: сольные, парные и групповые. Танцевально-акробатические способности продемонстрируют как взрослые, так и дети. Вход бесплатный, старт — в 12:00. 6+ Экскурсия «Бюро экскурсий» Центр культурного наследия «Денежкин камень» и «Наше Радио Екатеринбург» запускают проект «Бюро экскурсий». Первым мероприятием станет путешествие по значимым для Свердловского рок-клуба местам. Экскурсия на автобусе продлится три часа, все это время в дороге будут звучать рок-хиты. Участники побывают возле «ДК Свердлова», где находился рок-клуб, рядом с репетиционной базой «Наутилус Помпилиуса», погуляют по переходу Виктора Цоя. В честь 39-летия клуба посетителей ждут презенты, а в финале — встреча с директором «Ночи музыки» Евгением Горенбургом. Автобус с табличкой «Бюро экскурсий Наше Радио» будет ждать возле колледжа Ползунова. Билет стоит 1500 рублей. 12+ 16 марта Концерт «Бутырки» Шансон и блатные песни прозвучат во Дворце культуры железнодорожников. Подпевать песням «Запахло весной», «Девчонка с центра» и «Шарик» фанаты будут в 18:00, вход — от 1500 рублей. 16+ На модный показ надо закладывать примерно два часа Фото: Размик Закарян © URA.RU Закрытие Недели моды в Екатеринбурге В последний день зрители увидят эксклюзивный показ от бренда Tony Clou. На подиуме будет дефиле с элементами хореографии, акробатическое и танцевальное выступление, живой вокал. Начало мероприятия в 19:00, вход — от 1500 рублей. 16+ Кофейный рейв Очередная утренняя вечеринка пройдет в кофейне «Люди.Кофе». Гостям предлагают оторваться под любимые треки 2000-х с кофе, ждут всех в 10:00. Вход бесплатный. 12+ Финал областных соревнований по трековым гонкам В зрелищном шоу поучаствуют опытные гонщики из Перми, Кургана и всей Свердловской области. Заезды будут проводиться на специально подготовленных «Калинах» и «Восьмерках» с каркасом безопасности. Также на трассу выйдут дети от 8 лет. Соревнования стартуют в 14:00, вход стоит 450 рублей. 6+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцев ждет насыщенная программа в выходные: концерты комика Андрея Бебуришвили и группы «Восточный округ», состязание чирлидеров, ночной забег с диджей-сетами, закрытие Недели моды и многое другое. Подборка мероприятий, которые достойны записи в планере, — в афише URA.RU. Выступление Андрея Бебуришвили Стендап-комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» устроит вечер отменного юмора в ККТ «Космос». Те, кто не смог попасть на концерт три месяца назад, смогут это сделать в ближайшую субботу в 19:00. Билеты стоят от 2500 рублей. 18+ Концерт «Восточного округа» Еще одно шоу, но уже в честь 20-летия рэп-коллектива, пройдет в клубе «Фабрика». Начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей. 16+ Мюзикл «Кабаре» Во Дворце молодежи покажут легендарную постановку о певице Салли Боулз и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего обороты фашизма. В роли Салли — певица Анастасия Стоцкая, вместе с ней на сцену выйдут Александр Казьмин, Елена Чарквиани, Сергей Шустицкий и другие. Билетов мало, но некоторые места еще остались, цена — от 4500 рублей, начало в 19:00. 18+ Ночной забег по ТЦ и выступление DJ Abobus MEGA NIGHT RUN ждет спортсменов на состязание, которое пройдет в коридорах торгового центра «Мега». Бегуны должны преодолеть 3000 или 6000 метров, а после ждет неоновая вечеринка и выступление недавно прославившегося незрячего DJ Abobus. Участие обойдется в 4000 рублей, для болелщиков вход бесплатный. Поддержать участников придут также именитые спортсмены, например, Олеся Красномовец — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Старт мероприятия в 23:00, диджей-сеты и световое шоу — в 1:15. После одиннадцати вечера внутрь пускать не будут. 18+ Вечеринка «Вечно молодой» Тусовка намечена в концерт-холле «Свобода». Мировые хиты и русская классика для любителей потанцевать прозвучат в 23:00. Билеты — от 500 рублей. 18+ Tinder party Вечеринка, где можно найти свою любовь или завести друзей, пройдет в клубе «Нирвана». Организаторы обещают классную музыку, бесплатные бонусные напитки и развлекательные зоны. Девушек пропустят бесплатно, вход для парней — от 349 рублей, начало в 23:00. 18+ Фестиваль чир-спорта С пятницы по воскресенье в Атриуме ТРЦ Veer Mall чирлидеры будут показывать свои номера: сольные, парные и групповые. Танцевально-акробатические способности продемонстрируют как взрослые, так и дети. Вход бесплатный, старт — в 12:00. 6+ Экскурсия «Бюро экскурсий» Центр культурного наследия «Денежкин камень» и «Наше Радио Екатеринбург» запускают проект «Бюро экскурсий». Первым мероприятием станет путешествие по значимым для Свердловского рок-клуба местам. Экскурсия на автобусе продлится три часа, все это время в дороге будут звучать рок-хиты. Участники побывают возле «ДК Свердлова», где находился рок-клуб, рядом с репетиционной базой «Наутилус Помпилиуса», погуляют по переходу Виктора Цоя. В честь 39-летия клуба посетителей ждут презенты, а в финале — встреча с директором «Ночи музыки» Евгением Горенбургом. Автобус с табличкой «Бюро экскурсий Наше Радио» будет ждать возле колледжа Ползунова. Билет стоит 1500 рублей. 12+ Концерт «Бутырки» Шансон и блатные песни прозвучат во Дворце культуры железнодорожников. Подпевать песням «Запахло весной», «Девчонка с центра» и «Шарик» фанаты будут в 18:00, вход — от 1500 рублей. 16+ Закрытие Недели моды в Екатеринбурге В последний день зрители увидят эксклюзивный показ от бренда Tony Clou. На подиуме будет дефиле с элементами хореографии, акробатическое и танцевальное выступление, живой вокал. Начало мероприятия в 19:00, вход — от 1500 рублей. 16+ Кофейный рейв Очередная утренняя вечеринка пройдет в кофейне «Люди.Кофе». Гостям предлагают оторваться под любимые треки 2000-х с кофе, ждут всех в 10:00. Вход бесплатный. 12+ Финал областных соревнований по трековым гонкам В зрелищном шоу поучаствуют опытные гонщики из Перми, Кургана и всей Свердловской области. Заезды будут проводиться на специально подготовленных «Калинах» и «Восьмерках» с каркасом безопасности. Также на трассу выйдут дети от 8 лет. Соревнования стартуют в 14:00, вход стоит 450 рублей. 6+