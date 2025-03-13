Ветеран СВО Амелин возглавит отделение «Молодой гвардии» ЕР в Петербурге

Ветеран специальной военной операции Александр Амелин, награжденный орденом Мужества, теперь будет руководить не только центральным штабом «Молодой гвардии „Единой России“ (МГЕР), но и ее региональным отделением в Санкт-Петербурге. Избрание пройдет на отчетно-выборной конференции 14 марта в Петербурге сообщили в руководстве МГЕР.
«Избрание Амелина на пост главы регионального отделения пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге на отчетно-выборной конференции. <...> Амелин будет совмещать две должности в МГЕР, и планов сменить главу центрального штаба у руководства организации нет», — рассказал зампредседатель МГЕР Артем Ермаков ТАСС. Амелин с февраля 2022 года занимает должность руководителя центрального штаба МГЕР и активно участвует в жизни молодежного движения.
Одной из главных задач, стоящих перед петербургским отделением МГЕР, является организация мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Амелин подчеркнул значимость проведения масштабных патриотических акций, включая флешмобы и встречи со школьниками, а также участие в волонтерских и гуманитарных миссиях, в том числе в Мариуполе, который находится под патронажем Петербурга.
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