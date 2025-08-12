В городе ХМАО часть автобусов не выйдет на маршруты из-за нехватки водителей

В Пыть-Яхе (ХМАО) 13 августа на городские маршруты №1 и №10 не выйдут автобусы из-за нехватки водителей. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на данные диспетчерской службы.
«По информации диспетчерской службы подрядной организации ООО „Русское“, 13 августа на линии будут отсутствовать автобус №4 по маршруту №1, а также автобус по маршруту №10 по причине отсутствия водителей», — говорится в официальном telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, где участники демонстрировали знания ПДД и навыки фигурного вождения. Победителей конкурса назовут в конце октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!