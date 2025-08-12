12 августа 2025

В городе ХМАО часть автобусов не выйдет на маршруты из-за нехватки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пыть-Яхе 13 августа не выйдут на линию автобусы №4 и №10
В Пыть-Яхе 13 августа не выйдут на линию автобусы №4 и №10 Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) 13 августа на городские маршруты №1 и №10 не выйдут автобусы из-за нехватки водителей. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на данные диспетчерской службы.

«По информации диспетчерской службы подрядной организации ООО „Русское“, 13 августа на линии будут отсутствовать автобус №4 по маршруту №1, а также автобус по маршруту №10 по причине отсутствия водителей», — говорится в официальном telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, где участники демонстрировали знания ПДД и навыки фигурного вождения. Победителей конкурса назовут в конце октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) 13 августа на городские маршруты №1 и №10 не выйдут автобусы из-за нехватки водителей. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на данные диспетчерской службы. «По информации диспетчерской службы подрядной организации ООО „Русское“, 13 августа на линии будут отсутствовать автобус №4 по маршруту №1, а также автобус по маршруту №10 по причине отсутствия водителей», — говорится в официальном telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, где участники демонстрировали знания ПДД и навыки фигурного вождения. Победителей конкурса назовут в конце октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...