На чемпионате России по боксу в Екатеринбурге выступит неожиданный гость

На предстоящем чемпионате России по боксу, который пройдет в Екатеринбурге, выступит рэпер Леша Свик. По словам музыканта, вход будет свободный и каждый сможет насладиться его творчеством. Об этом заявил артист в своем telegram-канале.
«Город Екатеринбург, 15 августа, я выступаю на чемпионате России по боксу с несколькими песнями. Начало в 15:00, вход свободный. До встречи», — сообщил Свик. Само первенство будет проходить с 15 по 23 августа.
Артист также выступает и на Дне города, который пройдет 16 августа. Помимо Свика для екатеринбуржцев на сцену выйдут Алсу Мот, Big Baby Tape, SLAVA SKRIPKA Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, Mary Gu и другие. Где будут проходить выступление — в материале агентства.
