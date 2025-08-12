12 августа 2025

На чемпионате России по боксу в Екатеринбурге выступит неожиданный гость

Леша Свик выступит на чемпионате России по боксу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леша Свик выступит в ДИВСе 15 августа
Леша Свик выступит в ДИВСе 15 августа Фото:

На предстоящем чемпионате России по боксу, который пройдет в Екатеринбурге, выступит рэпер Леша Свик. По словам музыканта, вход будет свободный и каждый сможет насладиться его творчеством. Об этом заявил артист в своем telegram-канале.

«Город Екатеринбург, 15 августа, я выступаю на чемпионате России по боксу с несколькими песнями. Начало в 15:00, вход свободный. До встречи», — сообщил Свик. Само первенство будет проходить с 15 по 23 августа.

Артист также выступает и на Дне города, который пройдет 16 августа. Помимо Свика для екатеринбуржцев на сцену выйдут Алсу Мот, Big Baby Tape, SLAVA SKRIPKA Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, Mary Gu и другие. Где будут проходить выступление — в материале агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предстоящем чемпионате России по боксу, который пройдет в Екатеринбурге, выступит рэпер Леша Свик. По словам музыканта, вход будет свободный и каждый сможет насладиться его творчеством. Об этом заявил артист в своем telegram-канале. «Город Екатеринбург, 15 августа, я выступаю на чемпионате России по боксу с несколькими песнями. Начало в 15:00, вход свободный. До встречи», — сообщил Свик. Само первенство будет проходить с 15 по 23 августа. Артист также выступает и на Дне города, который пройдет 16 августа. Помимо Свика для екатеринбуржцев на сцену выйдут Алсу Мот, Big Baby Tape, SLAVA SKRIPKA Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, Mary Gu и другие. Где будут проходить выступление — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...