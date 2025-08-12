В Турции задумались об отмене «Все включено»: мнение экспертов о популярной среди российских туристов системе

В течение последних двух лет в СМИ распространялись слухи о возможной отмене системы «Все включено» (All inclusive) в турецких гостиницах. Сейчас турецкие власти рассматривают вариант перехода от привычного формата шведского стола к системе «а-ля карт» в отелях и ресторанах с целью уменьшения объемов пищевых отходов. Об этом сообщает издание Sabah. В частности, обсуждается возможность замены действующей системы All inclusive на индивидуальный заказ блюд. Эта мера обусловлена стремлением снизить количество пищевых отходов, ежегодно образующихся в крупных отелях и заведениях общественного питания. О том, как развивалась ситуация, и что говорят эксперты — в материале URA.RU.
Начало дискуссии об отмене «Все включено»
Система «Все включено» (All inclusive) появилась в Турции в 1990-х годах и стала ключевым фактором популярности турецких курортов, особенно среди российских туристов. Путевка включала в себя проживание, трехразовое питание, напитки, в том числе алкоголь, и дополнительные услуги. Однако за последние два года в Турции начались активные обсуждения о пересмотре или даже отмене этой системы из-за некоторых факторов.
В 2023 году первые сигналы о возможных изменениях в системе «Все включено» начали поступать из турецкого туристического сектора. Основной причиной стало увеличение пищевых отходов, которые создавали значительную нагрузку на бюджет отелей и экологию. По данным Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD), в отелях с системой «Все включено» на одного гостя ежедневно выбрасывается около 300 граммов еды.
Кроме того, экономические трудности в Турции, вызванные высокой инфляцией, усилили давление на отельеров. К 2024 году курс турецкой лиры резко упал: если в 2020 году доллар стоил около семь лир, то к 2024 году — уже более 33 лир. Это привело к росту цен на продукты, услуги и алкоголь, сделав систему «Все включено» менее рентабельной для отелей. Цены в кафе и ресторанах за пределами отелей выросли в пять и более раз, что сделало отдых в Турции очень затратным для отельеров.
В Турции решили взять этот вопрос под контроль
В августе 2024 года Huriyet сообщили о том, что представители туристической индустрии предлагали отказаться от формата «шведский стол» в пользу системы «а-ля карт», где гости заказывают только то, что могут съесть. Это предложение поддержал член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель, который сообщил, что в течение двух месяцев будет подготовлен доклад для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и профильных ведомств.
В сентябре 2024 года Министерство туризма Турции объявило о планах постепенного сокращения системы «Все включено» в рамках новой стратегии, направленной на снижение пищевых отходов и развитие альтернативных видов туризма, таких как гастрономический, медицинский и археологический. Эти изменения вызвали обеспокоенность среди российских туристов и волну негодования, однако вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян утверждал, что полная отмена системы «Все включено» маловероятна, так как она приносит значительный доход и остается востребованной туристами из России, Великобритании, Франции, Казахстана и Польши.
Альтернативные предложения отдыха
Вместо полной отмены системы «Все включено» начали предлагаться компромиссные решения. Например, глава Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу призывал рассмотреть формат «Плати по мере использования», где турист сможет выбирать продукты и напитки, которые будет использовать. Такой подход сокращает пищевые отходы и создает ценовое преимущество.
Мнение экспертов
Мнения экспертов по поводу последствий отмены системы «Все включено» разделились. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с URA.RU заявил, что Турция не будет отменять систему All inclusive, или «Все включено». Он подчеркивал, что система выгодна для индустрии туризма Турции.
Кроме того, эксперт добавил, что вопрос об отмене системы «Все включено» действительно периодически появляется в информационном пространстве — в среднем от пяти до 10 раз в год. Однако подобные обсуждения не отражают действительность. По словам специалиста, система изначально позволяет туристам планировать свои расходы, а также приносит определенную выгоду гостиницам и заведениям общественного питания.
Однако некоторые эксперты предупреждают о рисках. Руководитель отдела продвижения туроператора PANTEON и член Российского союза туриндустрии Надежда Тарбаева сообщила о том, что Турция постепенно идет к смене системы.
По мнению специалиста, идея отказа от концепции Аll Inclusive обсуждается не первый раз и, судя по тому, с какой частотой, рано или поздно изменения в самую популярную концепцию будут внесены. Формат отдыха «Все включено» продолжает пользоваться наибольшей популярностью среди российских семей, так как обеспечивает удобство питания для детей. В то же время некоторые категории туристов, в частности пары без детей и любители активного отдыха, зачастую выбирают альтернативные варианты размещения, отмечает Тарбаева.
Кроме того, руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман заявил, что замена на систему «а-ля карт» имеет риски, связанные со сменой имиджа турецких отелей. По мнению Гелибтермана, власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы «Все включено», и в итоге будет найден компромиссный вариант.
Нынешнее положение
На август 2025 года полная отмена системы «Все включено» в Турции не реализована, и, по мнению некоторых экспертов, она вряд ли произойдет в ближайшие 10–15 лет. Операционный директор Coral Group Hotel Хакан Йылмаз подчеркивал, что система остается важной частью туристического предложения Турции, и отмена не стоит на повестке дня в ближайшей перспективе. Тем не менее, отельеры продолжают обсуждать меры по сокращению пищевых отходов.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции совместно с отельными ассоциациями разрабатывает «дорожную карту» для оптимизации системы «Все включено». Она включает рекомендации по управлению запасами продуктов, изменению меню и внедрению практик, таких как подача блюд через раздатчиков. Некоторые отели уже используют систему раздачи из-за стеклянных витрин, что снижает отходы и сохраняет привлекательность для гостей.
