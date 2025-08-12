На челябинском предприятии партия курятины волшебным образом потяжелела почти на тонну

В оздоровительный центр города Миасса Челябинской области попало подозрительное куриное мясо. Как выяснилось позднее, у поставщика из партии тушек цыпленка-бройлера, вес которой по документам составлял 8,5 тонн, получилось почти 9,4 тонны фасованной продукции. Об этом URA.RU сообщили в уральском управлении Россельхознадзора.
«В июле 2025 года поставщик Челябинской области поставил в детский оздоровительный комплекс Миасса 122,3 кг мяса цыпленка-бройлера. При проведении анализа ветеринарно-сопроводительных документов выяснилось, что производитель из 8508,6 кг монолита замороженной тушки цыпленка-бройлера произвел 9381 кг тушки цыпленка-бройлера замороженной фасованной. Таким образом, производитель неправомерно выработал продукции почти на 800 кг больше, что говорит о потере прослеживаемости», — подчеркнули в ведомстве.
По факту выявленного нарушения трем ответственным лицам, оформившим ветеринарные документы на избыточный объем мяса, вынесли предупреждения в системе ФГИС «ВетИС.Паспорт». Оздоровительному комплексу указали на необходимость изъятия подозрительной продукции из оборота.
Как сообщало URA.RU ранее, в оздоровительный центр Сосновского района под видом говяжьих консервов отгрузили свиные. Фирма, выпустившая изделия, получила предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
