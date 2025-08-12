12 августа 2025

Мишустин выделил миллионы рублей на модернизацию системы ЖК в Пермском крае. Видео

Прикамье получит средства из бюджета РФ на ремонт коммунальной инфраструктуры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги будут потрачены на строительство и ремонт объектов ЖКХ
Деньги будут потрачены на строительство и ремонт объектов ЖКХ Фото:

Пермский край вошел в число 16 российских регионов, кому из бюджета РФ выделили средства на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом шла речь на заседании правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

«Около 5 млрд рублей распределены на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 16 регионах в 2025–2027 годах. Среди них — Пермский край», — написано в telegram-канале правительства России.

При помощи федеральных денег будет завершено строительство, проведена реконструкция и будет выполнен капитальный ремонт тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения. Модернизация затронет и другие объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский край вошел в число 16 российских регионов, кому из бюджета РФ выделили средства на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом шла речь на заседании правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. «Около 5 млрд рублей распределены на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 16 регионах в 2025–2027 годах. Среди них — Пермский край», — написано в telegram-канале правительства России. При помощи федеральных денег будет завершено строительство, проведена реконструкция и будет выполнен капитальный ремонт тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения. Модернизация затронет и другие объектов жилищно-коммунального хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...