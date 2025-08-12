Пермский край вошел в число 16 российских регионов, кому из бюджета РФ выделили средства на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом шла речь на заседании правительства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
«Около 5 млрд рублей распределены на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 16 регионах в 2025–2027 годах. Среди них — Пермский край», — написано в telegram-канале правительства России.
При помощи федеральных денег будет завершено строительство, проведена реконструкция и будет выполнен капитальный ремонт тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения. Модернизация затронет и другие объектов жилищно-коммунального хозяйства.
