Легкоатлетка из ХМАО завоевала серебро на чемпионате России

Лилия Мендаева из Нижневартовска (ХМАО) завоевала серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике, который завершился в Казани 10 августа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства Югры.
Мендаева стала второй в забеге на 1 500 метров, показав результат 4 минуты 6,83 секунды. «Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани, собрав сильнейших спортсменов страны из 70 регионов, включая чемпионов мира и Европы, национальных рекордсменов и молодых талантов», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально».
В текущем сезоне спортсменка из Югры уже неоднократно становилась призером крупных всероссийских стартов. В конце июля Мендаева установила новый рекорд России на международном турнире по легкой атлетике в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!