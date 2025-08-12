12 августа 2025

Легкоатлетка из ХМАО завоевала серебро на чемпионате России

Нижневартовская бегунья Лилия Мендаева заняла второе место на дистанции 1500 м с результатом 4:06.83
Нижневартовская бегунья Лилия Мендаева заняла второе место на дистанции 1500 м с результатом 4:06.83 Фото:

Лилия Мендаева из Нижневартовска (ХМАО) завоевала серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике, который завершился в Казани 10 августа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале правительства Югры.

Мендаева стала второй в забеге на 1 500 метров, показав результат 4 минуты 6,83 секунды. «Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Казани, собрав сильнейших спортсменов страны из 70 регионов, включая чемпионов мира и Европы, национальных рекордсменов и молодых талантов», — говорится в telegram-канале «Югра Z Официально».

В текущем сезоне спортсменка из Югры уже неоднократно становилась призером крупных всероссийских стартов. В конце июля Мендаева установила новый рекорд России на международном турнире по легкой атлетике в Москве.

