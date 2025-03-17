В Перми банда подростков напала на девочку хоббихорсера

В Перми трое подростков закидали льдом девочку, которая занималась хоббихорсингом (вид спорта, представляющий собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой — прим. ред.). О случившемся говорится в telegram-канале «Пермь 18+».
«Трое подростков атаковали девочку и кинули в неё льдом, когда она прыгала через барьер. Свой поступок они объяснили тем, что это был пранк», — говорится в посте. Отмечается, что школьница получила ссадины на лице и шее.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в полицию по этому поводу обращений не поступало. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали материал и проводят проверку. «Выясняем все обстоятельства случившегося», — отметили в ведомстве.
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