В Перми банда подростков напала на девочку хоббихорсера

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Девочка занималась хоббихорсингом, когда в нее кинули льдом
Девочка занималась хоббихорсингом, когда в нее кинули льдом Фото:

В Перми трое подростков закидали льдом девочку, которая занималась хоббихорсингом (вид спорта, представляющий собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой — прим. ред.). О случившемся говорится в telegram-канале «Пермь 18+».

«Трое подростков атаковали девочку и кинули в неё льдом, когда она прыгала через барьер. Свой поступок они объяснили тем, что это был пранк», — говорится в посте. Отмечается, что школьница получила ссадины на лице и шее.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в полицию по этому поводу обращений не поступало. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали материал и проводят проверку. «Выясняем все обстоятельства случившегося», — отметили в ведомстве.

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В Перми трое подростков закидали льдом девочку, которая занималась хоббихорсингом (вид спорта, представляющий собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой — прим. ред.). О случившемся говорится в telegram-канале «Пермь 18+». «Трое подростков атаковали девочку и кинули в неё льдом, когда она прыгала через барьер. Свой поступок они объяснили тем, что это был пранк», — говорится в посте. Отмечается, что школьница получила ссадины на лице и шее. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в полицию по этому поводу обращений не поступало. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали материал и проводят проверку. «Выясняем все обстоятельства случившегося», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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