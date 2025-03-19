Уиткофф указал Украине на ее место в переговорах о мире

США ожидают от Украины поддержки договоренностей Трампа и Путина
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Уиткофф поддержал Трампа
Уиткофф поддержал Трампа Фото:

США ожидают от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф

«США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров Трампа и Путина», — сказал Уиткофф. Содержание этих договоренностей не было полностью раскрыто в публичном пространстве.

Ранее Уиткофф провел переговоры с российскими представителями. Эти переговоры послужили основой для договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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США ожидают от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.  «США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров Трампа и Путина», — сказал Уиткофф. Содержание этих договоренностей не было полностью раскрыто в публичном пространстве. Ранее Уиткофф провел переговоры с российскими представителями. Эти переговоры послужили основой для договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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