Уиткофф указал Украине на ее место в переговорах о мире

США ожидают от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
«США ожидают, что Украина поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров Трампа и Путина», — сказал Уиткофф. Содержание этих договоренностей не было полностью раскрыто в публичном пространстве.
Ранее Уиткофф провел переговоры с российскими представителями. Эти переговоры послужили основой для договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.
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