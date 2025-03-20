Впервые за 20 лет в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского капитально отремонтируют. К концу 2025 года здесь обновят 10 тысяч квадратных метров, об этом сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.
«Музейно выставочный комплекс им. Шемановского в Салехарде капитально ремонтируют впервые за двадцать лет. До конца года обновят все помещения общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров», — сообщили в официальном telegram-канале депстроительства округа.
Строители уже обновили экспозиционный зал «Через центр России к Карскому морю» и теперь завершают работы в выставочном центре: обновили пол, потолок и установили порядка 1000 лампочек. А на балконе выставочного зала рабочие установили ограждение из электрохромного стекла, позволяющее автоматически изменять прозрачность.
Помимо замены инженерных сетей, кровли и газового пожаротушения, рабочие заменили и систему видеонаблюдения. Количество камер в музее увеличилось с 40 до 86.
Ранее URA.RU писало, что к 9 мая в МВК имени И. С. Шемановского будет открыта выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В зале уже идут работы по ее подготовке. На выставке представят коллекцию писем фронтовиков своим близким.
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