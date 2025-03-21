В курганском депздраве объяснили, почему в аптеках нет вакцины от клещевого энцефалита

В курганских аптеках больше не купить вакцину от клещевого энцефалита. С чем это связано и где ее взять, пояснил региональный департамент здравоохранения в соцсети «ВКонтакте» на своей официальной странице.
«В правила отпуска вакцины от клещевого энцефалита в 2024 году были внесены изменения на федеральном уроне. Теперь ее нельзя приобрести в аптеке, она отпускается только в медицинские организации в связи с особенностями хранения», — пояснили в депздраве.
В ведомстве отметили, что для сохранения свойств вакцины нужно соблюдать температурный режим. А пока жители добираются с ней от аптеки до поликлиники, это практически невозможно.
Поставить прививку от энцефалита можно за свой счет в медорганизации по месту жительства. При этом осмотр и процедура введения вакцины будут бесплатными. Полностью бесплатно привиться от энцефалита могут дети до 18 лет и работники госучреждений, у которых в силу профессиональных обязанностей есть опасность заражения.
Ранее URA.RU рассказывало о прививке от пневмококковой инфекции. Она опасна своими осложнениями, и курганцы активно прививаются от нее в местных медучреждениях.
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