21 марта 2025

В курганском депздраве объяснили, почему в аптеках нет вакцины от клещевого энцефалита

Вакцина от клещевого энцефалита больше не продается в курганских аптеках
© Служба новостей «URA.RU»
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В аптеках вакцина больше не продается, ее можно приобрести только в медучреждениях
В аптеках вакцина больше не продается, ее можно приобрести только в медучреждениях Фото:

В курганских аптеках больше не купить вакцину от клещевого энцефалита. С чем это связано и где ее взять, пояснил региональный департамент здравоохранения в соцсети «ВКонтакте» на своей официальной странице.

«В правила отпуска вакцины от клещевого энцефалита в 2024 году были внесены изменения на федеральном уроне. Теперь ее нельзя приобрести в аптеке, она отпускается только в медицинские организации в связи с особенностями хранения», — пояснили в депздраве.

В ведомстве отметили, что для сохранения свойств вакцины нужно соблюдать температурный режим. А пока жители добираются с ней от аптеки до поликлиники, это практически невозможно.

Поставить прививку от энцефалита можно за свой счет в медорганизации по месту жительства. При этом осмотр и процедура введения вакцины будут бесплатными. Полностью бесплатно привиться от энцефалита могут дети до 18 лет и работники госучреждений, у которых в силу профессиональных обязанностей есть опасность заражения.

Ранее URA.RU рассказывало о прививке от пневмококковой инфекции. Она опасна своими осложнениями, и курганцы активно прививаются от нее в местных медучреждениях. 

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В курганских аптеках больше не купить вакцину от клещевого энцефалита. С чем это связано и где ее взять, пояснил региональный департамент здравоохранения в соцсети «ВКонтакте» на своей официальной странице. «В правила отпуска вакцины от клещевого энцефалита в 2024 году были внесены изменения на федеральном уроне. Теперь ее нельзя приобрести в аптеке, она отпускается только в медицинские организации в связи с особенностями хранения», — пояснили в депздраве. В ведомстве отметили, что для сохранения свойств вакцины нужно соблюдать температурный режим. А пока жители добираются с ней от аптеки до поликлиники, это практически невозможно. Поставить прививку от энцефалита можно за свой счет в медорганизации по месту жительства. При этом осмотр и процедура введения вакцины будут бесплатными. Полностью бесплатно привиться от энцефалита могут дети до 18 лет и работники госучреждений, у которых в силу профессиональных обязанностей есть опасность заражения. Ранее URA.RU рассказывало о прививке от пневмококковой инфекции. Она опасна своими осложнениями, и курганцы активно прививаются от нее в местных медучреждениях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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