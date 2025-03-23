В Кургане интересно: бесплатно пройдет музыкальный вечер с диджеями

В Кургане 29 марта состоится бесплатный музыкальный вечер с участием популярных диджеев. Мероприятие пройдет в мультицентре «Скрепка» и начнется в 17:00. Об этом сообщается в группе мильтицентра в соцсети «ВКонтакте».
«Мы подготовили для гостей не только музыкальные сеты от лучших диджеев, но и уникальную программу с китайским чаем и настольными играми», — пишут организаторы. Среди известных диджеев будут: DJ Сергей Рублев и DJ Кирилл Сырчин, а также сет DJ Субботина b2b с DJ Налимова. Мероприятие 18+.
До этого в Кургане 9 марта прошел танцевальный баттл в ТРЦ «ГиперСити». В нем приняли участие хип-хоп-танцоры от 8 до 17 лет.
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