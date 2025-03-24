В Тюмени на одной из заправок произошел скандал из-за фотосъемки верхом на лошади. Одна из женщин на АЗС требовала убрать животное, уверяя, что оно мешает посетителям заправлять автомобили. Видео опубликовано в социальных сетях.
«У нас вообще-то машины заправляются. Уберите свою лошадь. Вы ненормальные?» — возмутилась тюменка. Видео опубликовано в telegram-канале бренда одежды, для которого и проводилась съемка.
На кадрах видно, как девушку фотографируют верхом на лошади на заправке. Женщина за кадром потребовала убрать животное с территории АЗС. Сами представители бренда подписали видео так: «Посоветуйте хорошего юриста». Подробный комментарий со стороны магазина ожидается.
Обновлено в 14:50
«Это творческая съемка для аккаунта бренда. Последствий никаких не было. Женщины, работающие на заправке утверждали, что „съемка на частной территории запрещена“, но заранее изучив закон, мы знали, что снимать можно. Другим автомобилям мы не мешали, поскольку начали снимать, когда заправка была полностью пустая», — рассказали URA.RU представители бренда.
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