Песков: позирование Зеленского на фоне горящего Кремля демонстрирует уровень его развития

Лидер Украины Владимир Зеленский провел интервью, в ходе которого за его спиной виднелась картина с изображением горящего Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный факт показывает уровень развития человека.
«Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень, ну, духовного развития, да, и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае, это не красит тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует на таких фотографиях», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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