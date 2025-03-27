Wildberries пытается отсудить у компании Бакальчука 42 млрд рублей

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Wildberries через суд требует от компании Бакальчука 42 млрд рублей
Wildberries через суд требует от компании Бакальчука 42 млрд рублей Фото:

Онлайн-ретейлер Wildberries обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 42 миллиарда рублей к компании «ВБ Девелопмент», которая не смогла отчитаться за полученное финансирование. Об этом сообщили в пресс-службе «РВБ», которая является объединенной компанией Wildberries и Russ.

«Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к „ВБ Девелопмент“ о взыскании задолженности в размере 42 миллиардов рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами», — сказали представители компании. Их слова передает ТАСС.

Компания «ВБ Девелопмент» получала от Wildberries финансирование на строительство логистических объектов, но, по информации пресс-службы «РВБ», не смогла дать отчет по использованным средствам. В «РВБ» предполагают, что средства могли быть выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию учредителя компании Владислава Бакальчука.

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Онлайн-ретейлер Wildberries обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 42 миллиарда рублей к компании «ВБ Девелопмент», которая не смогла отчитаться за полученное финансирование. Об этом сообщили в пресс-службе «РВБ», которая является объединенной компанией Wildberries и Russ. «Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к „ВБ Девелопмент“ о взыскании задолженности в размере 42 миллиардов рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими денежными средствами», — сказали представители компании. Их слова передает ТАСС. Компания «ВБ Девелопмент» получала от Wildberries финансирование на строительство логистических объектов, но, по информации пресс-службы «РВБ», не смогла дать отчет по использованным средствам. В «РВБ» предполагают, что средства могли быть выведены из «ВБ Девелопмент» по личному указанию учредителя компании Владислава Бакальчука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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