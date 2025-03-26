26 марта 2025
25 марта 2025

Концерт Николая Носкова в Петербурге перенесен из-за болезни артиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Носков известен на российской сцене как талантливый певец, музыкант и композитор
Николай Носков известен на российской сцене как талантливый певец, музыкант и композитор Фото:

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова, который был запланирован на 29 марта в Санкт-Петербурге, перенесен на 12 апреля. Причиной переноса стала болезнь музыканта. Об этом сообщили в telegram-канале артиста.

«С огромным сожалением сообщаем: концерт 29 марта в Петербурге Лахта центр перенесен на 12 апреля», — написано в официальном telegram-канале Носкова. У певца диагностирован бронхит.

Николай Носков известен на российской музыкальной сцене как талантливый певец, музыкант и композитор. Его карьера насчитывает множество успешных проектов, начиная от участия в ансамбле «Москва» и рок-группе «Парк Горького», до значительного сольного успеха. Носков стал лауреатом множества музыкальных премий, включая «Золотой граммофон». Хиты такие как «Я не модный» и «Это здорово» принесли ему широкую популярность и любовь поклонников.

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Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова, который был запланирован на 29 марта в Санкт-Петербурге, перенесен на 12 апреля. Причиной переноса стала болезнь музыканта. Об этом сообщили в telegram-канале артиста. «С огромным сожалением сообщаем: концерт 29 марта в Петербурге Лахта центр перенесен на 12 апреля», — написано в официальном telegram-канале Носкова. У певца диагностирован бронхит. Николай Носков известен на российской музыкальной сцене как талантливый певец, музыкант и композитор. Его карьера насчитывает множество успешных проектов, начиная от участия в ансамбле «Москва» и рок-группе «Парк Горького», до значительного сольного успеха. Носков стал лауреатом множества музыкальных премий, включая «Золотой граммофон». Хиты такие как «Я не модный» и «Это здорово» принесли ему широкую популярность и любовь поклонников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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