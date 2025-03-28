В Кремле прокомментировали смертоносное землетрясение в Таиланде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия отслеживает происходящее в Мьянме, заявил Песков
Россия отслеживает происходящее в Мьянме, заявил Песков Фото:

В Кремле прокомментировали землетрясение, произошедшее 28 марта в Таиланде. В результате ЧП пострадали 300 человек, еще 23 погибли. Россия внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Запросов не поступало. Землетрясение было недавно. Властям необходимо время для оценки разрушений. Разумеется РФ со всем вниманием и оперативностью их рассмотрит», — рассказал Песков журналистам во время конференц-колла.

Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного происшествия (ЧП) на фоне мощных толчков, которые привели к масштабным разрушениям в Бангкоке, столице государства. Об этом пишут зарубежные СМИ. По их данным, в Мьянме погибло 13 человек, не менее 200 — пострадали.

Землетрясение потрясло несколько государств Восточной Азии — Мьянму, Таиланд и Бангладеш. Эпицентр толчков — в Мьянме, где магнитуда составляет 7,7 баллов, что свидетельствует о больших повреждениях, обрушениях некачественно построенных зданий и трещинах в прочных конструкциях.

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В Кремле прокомментировали землетрясение, произошедшее 28 марта в Таиланде. В результате ЧП пострадали 300 человек, еще 23 погибли. Россия внимательно следит за происходящим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Запросов не поступало. Землетрясение было недавно. Властям необходимо время для оценки разрушений. Разумеется РФ со всем вниманием и оперативностью их рассмотрит», — рассказал Песков журналистам во время конференц-колла. Власти Таиланда ввели режим чрезвычайного происшествия (ЧП) на фоне мощных толчков, которые привели к масштабным разрушениям в Бангкоке, столице государства. Об этом пишут зарубежные СМИ. По их данным, в Мьянме погибло 13 человек, не менее 200 — пострадали. Землетрясение потрясло несколько государств Восточной Азии — Мьянму, Таиланд и Бангладеш. Эпицентр толчков — в Мьянме, где магнитуда составляет 7,7 баллов, что свидетельствует о больших повреждениях, обрушениях некачественно построенных зданий и трещинах в прочных конструкциях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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