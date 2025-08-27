Звезда «Кадетства» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

Актер из «Кадетства» Емельянов числится в реестре неплательщиков алиментов
Долг актера превышает 502 тысячи рублей
Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», внесен в реестр злостных неплательщиков алиментов. Его задолженность перед бывшей супругой Екатериной Директоренко и двумя детьми превышает 502 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют судебные документы.

"Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей", — пишет РИА Новости. Материалы суда есть в распоряжении агентства.

Исполнительное производство в отношении Емельянова было возбуждено еще в 2020 году, после того как бывшая супруга актера обратилась в суд о взыскании алиментов. Суд частично удовлетворил требования истца в июне 2020 года, а вышестоящая инстанция оставила это решение без изменений. Исполнительный лист был сформирован в 2022 году.

Известно, что у Кирилла Емельянова и Екатерины Директоренко двое несовершеннолетних детей. По данным источников, сумма долга по алиментам составляет 502 573 рубля.

