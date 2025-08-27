Звезда «Кадетства» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», внесен в реестр злостных неплательщиков алиментов. Его задолженность перед бывшей супругой Екатериной Директоренко и двумя детьми превышает 502 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют судебные документы.
"Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей", — пишет РИА Новости. Материалы суда есть в распоряжении агентства.
Исполнительное производство в отношении Емельянова было возбуждено еще в 2020 году, после того как бывшая супруга актера обратилась в суд о взыскании алиментов. Суд частично удовлетворил требования истца в июне 2020 года, а вышестоящая инстанция оставила это решение без изменений. Исполнительный лист был сформирован в 2022 году.
Известно, что у Кирилла Емельянова и Екатерины Директоренко двое несовершеннолетних детей. По данным источников, сумма долга по алиментам составляет 502 573 рубля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.