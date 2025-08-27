Назван человек, кто руководил операцией по подрыву «Северных потоков»

Украинец Сергей Кузнецов руководил операцией по подрыву «Северных потоков»
Повреждения «Северных потоков»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к терактам на газопроводах «Северный поток», руководил операцией и координировал диверсионные действия. Об этом говорится в Европейском ордере на арест. 

«Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией», — отмечается в документе. Его приводит РИА Новости.

Согласно ордеру, подозреваемый, действуя совместно с другими сообщниками по заранее разработанному плану, не позднее 8 сентября 2022 года сел на парусную яхту Andromeda в порту Вик на острове Рюген. В ходе операции он и другие участники установили не менее четырех взрывных устройств, каждое из которых содержало от 14 до 27 килограммов смеси гексогена и октогена с таймерами. Устройства были размещены на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на глубине 70–80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм. 

Сам Кузнецов был задержан 21 августа. Согласно данным СМИ, он был главным на яхте, которую использовали для теракта. На данный момент Кузнецов находится в исправительном учреждении города Римини. В течение ближайших дней его должны доставить в Германию для продолжения следственных действий. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. 

