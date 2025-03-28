28 марта 2025

В Кургане 80-летний дедушка встретил день рождения в качалке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганец не стал пропускать тренировку в свой юбилей
Курганец не стал пропускать тренировку в свой юбилей Фото:

В Кургане 80-летний мужчина встретил свой день рождения в фитнес-клубе, где регулярно занимается. О необычном посетителе рассказал тренер Александр Налимов на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Леонид в свои 80 лет активно тренируется и заботится о своем здоровье. И даже в свой день рождения он пришел заниматься здоровьем, так как хочет жить, несмотря ни на что. Реабилитации идет полным ходом», — написал о своем подопечном Александр Налимов.

По словам тренера, Леонид в прошлом перенес тяжелые болезни, но не опускает рук и занимается восстановлением здоровья. Ранее он 35 лет занимал пост главврача в областной больнице и понимает ценность здорового образа жизни. За год удалось восстановить элементарную подвижность тела. Сейчас его реабилитация продолжается.

Александр Налимов поздравил с днем рождения своего подопечного. Он также отметил, что пример Леонида — лучшее доказательство того, что спорт не имеет возрастных границ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 80-летний мужчина встретил свой день рождения в фитнес-клубе, где регулярно занимается. О необычном посетителе рассказал тренер Александр Налимов на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». «Леонид в свои 80 лет активно тренируется и заботится о своем здоровье. И даже в свой день рождения он пришел заниматься здоровьем, так как хочет жить, несмотря ни на что. Реабилитации идет полным ходом», — написал о своем подопечном Александр Налимов. По словам тренера, Леонид в прошлом перенес тяжелые болезни, но не опускает рук и занимается восстановлением здоровья. Ранее он 35 лет занимал пост главврача в областной больнице и понимает ценность здорового образа жизни. За год удалось восстановить элементарную подвижность тела. Сейчас его реабилитация продолжается. Александр Налимов поздравил с днем рождения своего подопечного. Он также отметил, что пример Леонида — лучшее доказательство того, что спорт не имеет возрастных границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...