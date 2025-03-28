В Кургане 80-летний мужчина встретил свой день рождения в фитнес-клубе, где регулярно занимается. О необычном посетителе рассказал тренер Александр Налимов на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Леонид в свои 80 лет активно тренируется и заботится о своем здоровье. И даже в свой день рождения он пришел заниматься здоровьем, так как хочет жить, несмотря ни на что. Реабилитации идет полным ходом», — написал о своем подопечном Александр Налимов.
По словам тренера, Леонид в прошлом перенес тяжелые болезни, но не опускает рук и занимается восстановлением здоровья. Ранее он 35 лет занимал пост главврача в областной больнице и понимает ценность здорового образа жизни. За год удалось восстановить элементарную подвижность тела. Сейчас его реабилитация продолжается.
Александр Налимов поздравил с днем рождения своего подопечного. Он также отметил, что пример Леонида — лучшее доказательство того, что спорт не имеет возрастных границ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».