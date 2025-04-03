03 апреля 2025

ЕВРАЗ НТМК направил сотни миллионов рублей на модернизацию оборудования. Фото

За пять лет ЕВРАЗ НТМК вложил 500 млн рублей в новое оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь сотрудники ЕВРАЗа могут изготавливать детали в разы быстрее
Теперь сотрудники ЕВРАЗа могут изготавливать детали в разы быстрее Фото:

Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ с 2020 по 2025 год приобрел около 30 станков, роботехнические комплексы, лазерные и металлорежущие агрегаты, оборудование для 3D-моделирования и изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. На это компания потратила почти 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

«Модернизация цехов — часть непрерывных улучшений на предприятиях ЕВРАЗа, которые позволяют повышать производительность труда, а также совершенствовать рабочие места, делая их более современными, комфортными и безопасными», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Обновление позволило повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, часть из которых приходилось покупать у сторонних компаний. Для ремонтных цехов закупили пятнадцать токарных станков, в том числе пять обрабатывающих центров с числовым программным управлением.

Благодаря обновлению оборудования металлурги могут изготавливать качественные изделия сложной формы в разы быстрее. Если раньше на обработку одного ролика сотрудник тратил несколько дней, то на обрабатывающем центре это занимает всего 16 часов.

Новые станки автоматизированы, безопасны, удобны в управлении. На подобном оборудовании проводятся конкурсы профессионального мастерства международного уровня. Для работы на них операторы и специалисты ремонтной службы цеха прошли дополнительное обучение.

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Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ с 2020 по 2025 год приобрел около 30 станков, роботехнические комплексы, лазерные и металлорежущие агрегаты, оборудование для 3D-моделирования и изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. На это компания потратила почти 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа. «Модернизация цехов — часть непрерывных улучшений на предприятиях ЕВРАЗа, которые позволяют повышать производительность труда, а также совершенствовать рабочие места, делая их более современными, комфортными и безопасными», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Обновление позволило повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, часть из которых приходилось покупать у сторонних компаний. Для ремонтных цехов закупили пятнадцать токарных станков, в том числе пять обрабатывающих центров с числовым программным управлением. Благодаря обновлению оборудования металлурги могут изготавливать качественные изделия сложной формы в разы быстрее. Если раньше на обработку одного ролика сотрудник тратил несколько дней, то на обрабатывающем центре это занимает всего 16 часов. Новые станки автоматизированы, безопасны, удобны в управлении. На подобном оборудовании проводятся конкурсы профессионального мастерства международного уровня. Для работы на них операторы и специалисты ремонтной службы цеха прошли дополнительное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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