Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ с 2020 по 2025 год приобрел около 30 станков, роботехнические комплексы, лазерные и металлорежущие агрегаты, оборудование для 3D-моделирования и изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. На это компания потратила почти 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.
«Модернизация цехов — часть непрерывных улучшений на предприятиях ЕВРАЗа, которые позволяют повышать производительность труда, а также совершенствовать рабочие места, делая их более современными, комфортными и безопасными», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Обновление позволило повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, часть из которых приходилось покупать у сторонних компаний. Для ремонтных цехов закупили пятнадцать токарных станков, в том числе пять обрабатывающих центров с числовым программным управлением.
Благодаря обновлению оборудования металлурги могут изготавливать качественные изделия сложной формы в разы быстрее. Если раньше на обработку одного ролика сотрудник тратил несколько дней, то на обрабатывающем центре это занимает всего 16 часов.
Новые станки автоматизированы, безопасны, удобны в управлении. На подобном оборудовании проводятся конкурсы профессионального мастерства международного уровня. Для работы на них операторы и специалисты ремонтной службы цеха прошли дополнительное обучение.
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