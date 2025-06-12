В Свердловской области резко увеличилось производство молока

С января по апрель производство молока составило 281,9 тысяч тонн
В Свердловской области производство молока увеличилось на 36,4% в январе-марте по сравнению с январем-апрелем этого года. Актуальные сведения опубликовал Свердловскстат.
С января по апрель производство молока составило 281,9 тысяч тонн. Тогда как к марту производство достигало лишь 206,6 тысяч тонн.
При этом и производство яиц в регионе сильно увеличилось. Если за январь-март было произведено 400 миллионов яиц, то к апрелю уже 534,3 миллиона (+33,5%).
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