12 июня 2025

В Свердловской области резко увеличилось производство молока

В Свердловской области производство молока за месяц выросло на 36,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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С января по апрель производство молока составило 281,9 тысяч тонн
С января по апрель производство молока составило 281,9 тысяч тонн Фото:

В Свердловской области производство молока увеличилось на 36,4% в январе-марте по сравнению с январем-апрелем этого года. Актуальные сведения опубликовал Свердловскстат.

С января по апрель производство молока составило 281,9 тысяч тонн. Тогда как к марту производство достигало лишь 206,6 тысяч тонн.

При этом и производство яиц в регионе сильно увеличилось. Если за январь-март было произведено 400 миллионов яиц, то к апрелю уже 534,3 миллиона (+33,5%).

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В Свердловской области производство молока увеличилось на 36,4% в январе-марте по сравнению с январем-апрелем этого года. Актуальные сведения опубликовал Свердловскстат. С января по апрель производство молока составило 281,9 тысяч тонн. Тогда как к марту производство достигало лишь 206,6 тысяч тонн. При этом и производство яиц в регионе сильно увеличилось. Если за январь-март было произведено 400 миллионов яиц, то к апрелю уже 534,3 миллиона (+33,5%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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