В Екатеринбурге перестал работать десяток светофоров, один из них в центре

В Екатеринбурге не работают 10 светофоров, один из них находится в центре на перекрестке улицы Ленина-Пушкина. Связано ли это с прошедшим ливнем, корреспонденту URA.RU в МБУ «Центр организации движения» ответить не смогли. Но подчеркнули, что все вышедшие 13 июня из строя светофоры на крупных перекрестках тут же починили, остались мелкие.
«Порядка 10 не работает на данный момент. Но тут дело и в светофорах, и много отключений по городу произошло, то есть это не по нашей части. Мы постарались, включили первым делом крупные перекрестки, которые не работали. Ну, остались мелкие», — объяснил дежурный диспетчер.
Добавив, что светофор на перекрестке улиц Ленина-Пушкина перестал работать после 19:00. «У нас есть информация, что он „темный“ (не работает). Но не могу сказать [причины], потому, как сейчас надо доехать, чтобы ее выявить», — отметили в «Центре организации движения».
В ГИБДД города корреспонденту URA.RU объяснили, что как только у них появляется информация о неработающих светофорах, на участок тут же выезжает экипаж ДПС. Инспекторы выходят на регулировку движения, чтобы не было заторов.
На Екатеринбург 13 июня после обеда обрушился мощный ливень. Дороги в центре города оказались подтоплены. Telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» сообщал о сбоях в движении электротранспорта. В частности, проблемы наблюдались у троллейбуса №28, №31, 36. В районе ТЦ «Дирижабль» было временно закрыто трамвайное движение по маршруту №9. А также в районе «Гостиницы Исеть».
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