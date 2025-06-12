Бастрыкин заинтересовался, как отремонтированный дом в Екатеринбурге стал аварийным

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с домом на улице Щорса в Екатеринбурге, который признали аварийным после капитального ремонта. Об этом сообщили в инфоцентре СКР.
«В сети сообщается о том, что профильными структурами выделено около 14 миллионов рублей на проведение капитального ремонта. Однако спустя непродолжительное время после выполнения работ строение, пригодное для дальнейшего проживания, было признано аварийным и расселено», — уточнили в ведомстве.
Позднее в ряде квартир поселились мигранты, а некоторые помещения были приобретены представителями застройщика посредством подставных лиц. Сообщается, что после сноса здания на его месте планируется строительство нового жилого комплекса, что может создать угрозу разрушения соседних домов. Помимо этого, для проведения строительных работ во дворе была ликвидирована спортивная площадка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. О ходе расследования и его результатах Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.
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