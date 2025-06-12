В небе над Свердловской областью вновь заметили редкие серебристые облака. Весь июнь жители региона делятся красивыми фотографиями необычного атмосферного явления.
Кадрами серебристых облаков, которые очевидцы заметили ночью с 9 на 10 июня, они делятся в сообществе «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Их замечают в разных городах области, например в Первоуральске и Среднеуральске.
Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 километров над поверхностью Земли. Чаще всего они появляются между 50 и 70 градусами северной широты, в том числе на территории России от европейской части до Западной Сибири. Серебристые облака видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца. Обычно увидеть серебристые облака можно только пару недель в году — с конца мая по начало июля.
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