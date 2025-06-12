12 июня 2025

В небе над Свердловской областью вновь заметили редкое атмосферное явление. Фото, видео

В небе над Свердловском снова заметили редкие серебристые облака
© Служба новостей «URA.RU»
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Явление можно увидеть после начало сумерек и до самого утра (архивное фото)
Явление можно увидеть после начало сумерек и до самого утра (архивное фото) Фото:

В небе над Свердловской областью вновь заметили редкие серебристые облака. Весь июнь жители региона делятся красивыми фотографиями необычного атмосферного явления.

Кадрами серебристых облаков, которые очевидцы заметили ночью с 9 на 10 июня, они делятся в сообществе «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Их замечают в разных городах области, например в Первоуральске и Среднеуральске.

Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 километров над поверхностью Земли. Чаще всего они появляются между 50 и 70 градусами северной широты, в том числе на территории России от европейской части до Западной Сибири. Серебристые облака видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца. Обычно увидеть серебристые облака можно только пару недель в году — с конца мая по начало июля. 

Серебристые облака в Среднеуральске
Серебристые облака в Среднеуральске
Фото:

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В небе над Свердловской областью вновь заметили редкие серебристые облака. Весь июнь жители региона делятся красивыми фотографиями необычного атмосферного явления. Кадрами серебристых облаков, которые очевидцы заметили ночью с 9 на 10 июня, они делятся в сообществе «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте». Их замечают в разных городах области, например в Первоуральске и Среднеуральске. Серебристые облака, или ночные светящиеся облака, представляют собой атмосферное явление, возникающее на высоте 76—85 километров над поверхностью Земли. Чаще всего они появляются между 50 и 70 градусами северной широты, в том числе на территории России от европейской части до Западной Сибири. Серебристые облака видны только в глубоких сумерках, сразу после заката или перед восходом Солнца. Обычно увидеть серебристые облака можно только пару недель в году — с конца мая по начало июля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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