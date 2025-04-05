Депутаты предложили вводить пожизненные выплаты пострадавшим от агрессии собак

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Владельцев собак могут обязать выплачивать пенсию пострадавшим от укусов
Владельцев собак могут обязать выплачивать пенсию пострадавшим от укусов Фото:

В Госдуме будет представлено предложение о введении пожизненных выплат в пользу лиц, пострадавших от агрессии собак, за счет средств их владельцев. Соответствующий законопроект внесет депутат Амир Хамитов. 

«Я намерен инициировать законопроект, который предусматривает обязанность владельца собаки, напавшей и серьезно повредившей здоровье человека, выплачивать пострадавшему пожизненную пенсию в размере регионального минимального размера оплаты труда», — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что такие выплаты заставят задуматься владельцев собак, что окажется экономически выгоднее, чем выплаты пенсии.

Ранее депутат Владимир Бурматов предложил законопроекты, направленные на борьбу с самовыгулом домашних животных. Они будут включать значительное увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности из-за нападения собак.

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В Госдуме будет представлено предложение о введении пожизненных выплат в пользу лиц, пострадавших от агрессии собак, за счет средств их владельцев. Соответствующий законопроект внесет депутат Амир Хамитов.  «Я намерен инициировать законопроект, который предусматривает обязанность владельца собаки, напавшей и серьезно повредившей здоровье человека, выплачивать пострадавшему пожизненную пенсию в размере регионального минимального размера оплаты труда», — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что такие выплаты заставят задуматься владельцев собак, что окажется экономически выгоднее, чем выплаты пенсии. Ранее депутат Владимир Бурматов предложил законопроекты, направленные на борьбу с самовыгулом домашних животных. Они будут включать значительное увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности из-за нападения собак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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