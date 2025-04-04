04 апреля 2025

В опасной тюменской реке уровень воды вырос на более чем пол метра за сутки. Инфографика

В Викулово уровень воды в реке Ишим вырос на 60 сантиметров за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме река Ишим выросла на 37 сантиметров
В Ишиме река Ишим выросла на 37 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области за прошедшие сутки река Ишим больше всего прибавила в Викулово. Там уровень воды поднялся на 60 сантиметров, сообщается на сайте сервиса паводок72.рф. 

«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 466 см. Изменение уровня воды за сутки +60 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 437 см. Изменение уровня воды +11 см», — указано на сайте.

Река Тура в Тюмени выросла на 21 сантиметр до отметки в 35 см. На других реках Тюменской области также вырос уровень воды: 

  • в Абатском река Ишим +34 (534 см);
  • в Казанском река Алабуга +74 (549 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +13 (467 см);
  • в Ишиме река Ишим +37 (457 см);
  • в Тобольске река Иртыш +17 (169 см);
  • в Ильинке река Ишим +4 (730 см).
Как изменился уровень воды в Тюменских реках
Как изменился уровень воды в Тюменских реках
Фото:

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В Тюменской области за прошедшие сутки река Ишим больше всего прибавила в Викулово. Там уровень воды поднялся на 60 сантиметров, сообщается на сайте сервиса паводок72.рф.  «Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 466 см. Изменение уровня воды за сутки +60 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 437 см. Изменение уровня воды +11 см», — указано на сайте. Река Тура в Тюмени выросла на 21 сантиметр до отметки в 35 см. На других реках Тюменской области также вырос уровень воды: 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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