В Ишиме река Ишим выросла на 37 сантиметров
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области за прошедшие сутки река Ишим больше всего прибавила в Викулово. Там уровень воды поднялся на 60 сантиметров, сообщается на сайте сервиса паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 466 см. Изменение уровня воды за сутки +60 см. Гидропост Ишим — Лариха. Уровень воды над нулем поста 437 см. Изменение уровня воды +11 см», — указано на сайте.
Река Тура в Тюмени выросла на 21 сантиметр до отметки в 35 см. На других реках Тюменской области также вырос уровень воды:
- в Абатском река Ишим +34 (534 см);
- в Казанском река Алабуга +74 (549 см);
- в Ялуторовске река Тобол +13 (467 см);
- в Ишиме река Ишим +37 (457 см);
- в Тобольске река Иртыш +17 (169 см);
- в Ильинке река Ишим +4 (730 см).
Как изменился уровень воды в Тюменских реках
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