06 апреля 2025
05 апреля 2025

На Тюменскую область надвигается потепление до 18 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 12 м/с
Порывы ветра будут достигать 12 м/с Фото:

На юге Тюменской области днем 7 и 9 апреля потеплеет до +18 градусов, 8 апреля температура поднимется до +14. Такая информация указана в прогнозе Обь-Иртышского УГМС. 

«7 апреля по юго-восточным районам ожидается потепление до +18. 8 апреля в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, небольшие осадки в виде дождя, температура местами +14 градусов. Днем 9 апреля температура составит +13...+18 градусов, в Уватском районе дождь», — указано в прогнозе.

По данным синоптиков, в некоторых районах с 7 по 9 апреля пройдет дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

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На юге Тюменской области днем 7 и 9 апреля потеплеет до +18 градусов, 8 апреля температура поднимется до +14. Такая информация указана в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.  «7 апреля по юго-восточным районам ожидается потепление до +18. 8 апреля в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, небольшие осадки в виде дождя, температура местами +14 градусов. Днем 9 апреля температура составит +13...+18 градусов, в Уватском районе дождь», — указано в прогнозе. По данным синоптиков, в некоторых районах с 7 по 9 апреля пройдет дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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