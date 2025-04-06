На Тюменскую область надвигается потепление до 18 градусов

На юге Тюменской области днем 7 и 9 апреля потеплеет до +18 градусов, 8 апреля температура поднимется до +14. Такая информация указана в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.
«7 апреля по юго-восточным районам ожидается потепление до +18. 8 апреля в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, небольшие осадки в виде дождя, температура местами +14 градусов. Днем 9 апреля температура составит +13...+18 градусов, в Уватском районе дождь», — указано в прогнозе.
По данным синоптиков, в некоторых районах с 7 по 9 апреля пройдет дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.
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