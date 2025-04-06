В Перми директор строительной фирмы скрыл от налоговой 13,5 миллионов рублей

В Перми руководитель коммерческой организации признан виновным в сокрытии денег от налоговой. Речь идет о 13,5 млн рублей.
«Следствие и суд установили, что в период с 2022-го по 2023 год подсудимый, будучи директором ООО, имеющего задолженность по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций, располагая деньгами организации, расходовал их по своему усмотрению, вопреки интересам общества и государства. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
По данным издания Properm.ru виновным признал Марсель Кумашян. Он работает генеральным директором ООО «Мегалит».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми владелец коммерческой организации ООО «ГК Энергоцентр» не уплатил налоги на сумму свыше 13 млн рублей. Денежные средства он переводил своей жене в виде заработной платы в период с сентября 2023 по май 2024 года.
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