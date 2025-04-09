09 апреля 2025

Фермер в Пермском крае выращивал опасный картофель

Россельхознадзор: фермер в Пермском крае выращивал картофель с пестицидами
© Служба новостей «URA.RU»
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Бифентрин — это действующее вещество пестицидов, которое применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями
Бифентрин — это действующее вещество пестицидов, которое применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями Фото:

В Соликамском муниципальном округе (Пермский край) главу крестьянско-фермерского хозяйства Кемфа А.В. оштрафовали на две тысячи рублей. Предприятие выращивало картофель с применением пестицида. 

«В декабре 2024 года управление Россельхознадзора по требованию краевой прокуратуры провело внеплановую проверку документов фермерского хозяйства. Лабораторные исследования показали, что продукция выращивалась с применением вещества бифентрин», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте. 

Бифентрин — это действующее вещество пестицидов, которое применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Кроме того, сведения об использовании пестицидов с бифентрином отсутствовали в журнале учета применения пестицидов и в системе «Сатурн». Это является нарушением закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Ранее URA.RU сообщало о том, что управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Ильинская коровка». Завод не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность сырья для производства молочной продукции, а именно — более 12 тонн пятипроцентного и трехпроцентного творога.

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В Соликамском муниципальном округе (Пермский край) главу крестьянско-фермерского хозяйства Кемфа А.В. оштрафовали на две тысячи рублей. Предприятие выращивало картофель с применением пестицида.  «В декабре 2024 года управление Россельхознадзора по требованию краевой прокуратуры провело внеплановую проверку документов фермерского хозяйства. Лабораторные исследования показали, что продукция выращивалась с применением вещества бифентрин», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте.  Бифентрин — это действующее вещество пестицидов, которое применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Кроме того, сведения об использовании пестицидов с бифентрином отсутствовали в журнале учета применения пестицидов и в системе «Сатурн». Это является нарушением закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Ранее URA.RU сообщало о том, что управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Ильинская коровка». Завод не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность сырья для производства молочной продукции, а именно — более 12 тонн пятипроцентного и трехпроцентного творога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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