Фермер в Пермском крае выращивал опасный картофель

В Соликамском муниципальном округе (Пермский край) главу крестьянско-фермерского хозяйства Кемфа А.В. оштрафовали на две тысячи рублей. Предприятие выращивало картофель с применением пестицида.
«В декабре 2024 года управление Россельхознадзора по требованию краевой прокуратуры провело внеплановую проверку документов фермерского хозяйства. Лабораторные исследования показали, что продукция выращивалась с применением вещества бифентрин», — сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора на официальном сайте.
Бифентрин — это действующее вещество пестицидов, которое применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Кроме того, сведения об использовании пестицидов с бифентрином отсутствовали в журнале учета применения пестицидов и в системе «Сатурн». Это является нарушением закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
Ранее URA.RU сообщало о том, что управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Ильинская коровка». Завод не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность сырья для производства молочной продукции, а именно — более 12 тонн пятипроцентного и трехпроцентного творога.
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