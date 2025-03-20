20 марта 2025

В Пермском крае нашли тонны опасного творога

Россельхознадзор: в Пермском крае завод производил творог из неизвестного сырья
© Служба новостей «URA.RU»
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Производителя оштрафовали на 150 тысяч рублей
Производителя оштрафовали на 150 тысяч рублей Фото:

Территориальное управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Ильинская коровка». Завод в Ильинском округе Пермского края не исполнил выданные в конце 2024 года ведомством предписания. И не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность сырья для производства молочной продукции.

«С августа по ноябрь 2024 года у ООО „Ильинская коровка“ не было декларации о соответствии безопасности молока и молочной продукции. В этот период предприятие выработало и реализовало 12,3 тонны пятипроцентного и трехпроцентного творога», — сообщает на официальном сайте Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

По итогу компанию признали виновной. За неисполнение предписания контрольного органа она оштрафована на 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми в марте текущего года пресекли попытку ввоза молока и мяса без маркировки. Опасную продукцию выявили в ручной клади нашли у гражданина Таджикистана. 

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Территориальное управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Ильинская коровка». Завод в Ильинском округе Пермского края не исполнил выданные в конце 2024 года ведомством предписания. И не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность сырья для производства молочной продукции. «С августа по ноябрь 2024 года у ООО „Ильинская коровка“ не было декларации о соответствии безопасности молока и молочной продукции. В этот период предприятие выработало и реализовало 12,3 тонны пятипроцентного и трехпроцентного творога», — сообщает на официальном сайте Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.  По итогу компанию признали виновной. За неисполнение предписания контрольного органа она оштрафована на 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми в марте текущего года пресекли попытку ввоза молока и мяса без маркировки. Опасную продукцию выявили в ручной клади нашли у гражданина Таджикистана. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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