В Пермском крае нашли тонны опасного творога

Территориальное управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Ильинская коровка». Завод в Ильинском округе Пермского края не исполнил выданные в конце 2024 года ведомством предписания. И не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность сырья для производства молочной продукции.
«С августа по ноябрь 2024 года у ООО „Ильинская коровка“ не было декларации о соответствии безопасности молока и молочной продукции. В этот период предприятие выработало и реализовало 12,3 тонны пятипроцентного и трехпроцентного творога», — сообщает на официальном сайте Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
По итогу компанию признали виновной. За неисполнение предписания контрольного органа она оштрафована на 150 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми в марте текущего года пресекли попытку ввоза молока и мяса без маркировки. Опасную продукцию выявили в ручной клади нашли у гражданина Таджикистана.
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