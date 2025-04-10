«Меня испугались»: претенденты на пост главы Кургана высказались о выбывании с конкурса

Свердловский политик Владимир Герасименко выбыл из конкурса по выборам главы Кургана. Он не прошел на финальный этап после индивидуального собеседования с конкурсной комиссией. При этом, свое выбывание с выборов Герасименко оценивает, как боязнь курганских властей. Об этом политик эксклюзивно сообщил корреспонденту URA.RU.
«Результаты оцениваю, как элементарную боязнь допустить меня до выборов, где голосование может пойти не по их правилам. Конечно, это не добавляет прозрачности и легитимности конкурсным процедурам», — рассказал URA.RU Герасименко.
В ходе своей кампании свердловский политик активно взаимодействовал с жителями Кургана, которые, по его словам, предупреждали его о сильной централизации власти в городе. Он выразил благодарность тем, кто поддерживал его и обращался к нему за помощью. Со слов Герасименко, он чувствует вину за то, что не смог оправдать ожидания своих сторонников. «Но несмотря на выбывание из конкурса, планирую продолжать заниматься политической деятельностью и вернусь к своим прежним проектам», — резюмировал политик.
Также в финал не прошел и главный областной оппозиционер Яков Сидоров. Это второй раз, когда курганский политик не доходит до финала. Однако Сидоров не унывает. С его слово, исходу он не удивлен. Участникам финала он пожелал удачи, а сам оппозиционер намерен готовиться к выборам в Курганскую областную думу.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.
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