В ХМАО сотрудница налоговой отправится под суд за взятки

В Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора за получение взяток. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного налогового инспектора ИФНС. Она обвиняется по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, статье 290 УК РФ — получение взятки в значительном размере и еще двум статьям», — сказано в сообщении.
Силовики считают, что сотрудница оформляла иностранцам возврат из бюджета РФ налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей. В период с января 2023 года по январь 2024 года от двух иностранцев она получила взятку в размере более 200 тысяч рублей.
Сотрудники рассказали, что такой же незаконный возврат она оформила еще тринадцати людям, но полицейский успели это предотвратить. С должности женщина уволена в связи с утратой доверия. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.
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