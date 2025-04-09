09 апреля 2025

В ХМАО сотрудница налоговой отправится под суд за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Она получила взятку в размере более 200 тысяч рублей
Она получила взятку в размере более 200 тысяч рублей Фото:

В Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора за получение взяток. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного налогового инспектора ИФНС. Она обвиняется по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, статье 290 УК РФ — получение взятки в значительном размере и еще двум статьям», — сказано в сообщении.

Силовики считают, что сотрудница оформляла иностранцам возврат из бюджета РФ налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей. В период с января 2023 года по январь 2024 года от двух иностранцев она получила взятку в размере более 200 тысяч рублей.

Сотрудники рассказали, что такой же незаконный возврат она оформила еще тринадцати людям, но полицейский успели это предотвратить. С должности женщина уволена в связи с утратой доверия. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора за получение взяток. Об этом говорится на сайте ведомства. «Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего государственного налогового инспектора ИФНС. Она обвиняется по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, статье 290 УК РФ — получение взятки в значительном размере и еще двум статьям», — сказано в сообщении. Силовики считают, что сотрудница оформляла иностранцам возврат из бюджета РФ налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей. В период с января 2023 года по январь 2024 года от двух иностранцев она получила взятку в размере более 200 тысяч рублей. Сотрудники рассказали, что такой же незаконный возврат она оформила еще тринадцати людям, но полицейский успели это предотвратить. С должности женщина уволена в связи с утратой доверия. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...