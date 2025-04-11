11 апреля 2025

В День космонавтики мэр Златоуста записал поздравление с космодрома «Восточный». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Златоуста поздравил жителей с Днем космонавтики с космодрома «Восточный»
Мэр Златоуста поздравил жителей с Днем космонавтики с космодрома «Восточный» Фото:

Глава Златоуста Челябинской области Олег Решетников поздравил жителей города с Днем космонавтики со стартовой площадки космодрома «Восточный». Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«С Днем космонавтики! В этот особый день нахожусь в особом месте. За моей спиной — стартовая площадка космодрома „Восточный“. Ощущения невероятные. Еще один наглядный пример мощи и силы нашей страны», — написал мэр.

Олег Решетников уточнил, что находится на стартовом столе ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Он пожелал городу процветания.

Как URA.RU писало ранее, с Днем космонавтики жителей Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер. Он отметил участие региона в развитии космической отрасли страны.

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Глава Златоуста Челябинской области Олег Решетников поздравил жителей города с Днем космонавтики со стартовой площадки космодрома «Восточный». Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. «С Днем космонавтики! В этот особый день нахожусь в особом месте. За моей спиной — стартовая площадка космодрома „Восточный“. Ощущения невероятные. Еще один наглядный пример мощи и силы нашей страны», — написал мэр. Олег Решетников уточнил, что находится на стартовом столе ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Он пожелал городу процветания. Как URA.RU писало ранее, с Днем космонавтики жителей Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер. Он отметил участие региона в развитии космической отрасли страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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