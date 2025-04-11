Глава Златоуста Челябинской области Олег Решетников поздравил жителей города с Днем космонавтики со стартовой площадки космодрома «Восточный». Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.
«С Днем космонавтики! В этот особый день нахожусь в особом месте. За моей спиной — стартовая площадка космодрома „Восточный“. Ощущения невероятные. Еще один наглядный пример мощи и силы нашей страны», — написал мэр.
Олег Решетников уточнил, что находится на стартовом столе ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара». Он пожелал городу процветания.
Как URA.RU писало ранее, с Днем космонавтики жителей Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер. Он отметил участие региона в развитии космической отрасли страны.
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